Galles e Italia, Sei Nazioni: il gesto elegante di Josh Adams nonostante la sconfitta

Rugby – Il clamore questo sabato 19 marzo nel Sei Nazioni: l’Italia ha battuto il Galles (22-21) aggiudicandosi la prima vittoria dal 2015 nella competizione.

Gli Azzurri hanno pianto di gioia dopo aver ribaltato all’ultimo minuto del match d’esordio Paolo Garbese, che ha permesso loro di qualificarsi per il fuoriclasse 2021, infastidito al palo.

E come! A due minuti dalla fine del match, Edoardo Padovani manda Ange Capuozzo che vola sulla fascia destra, mette un sorpasso nel telaio e gioca un due contro uno con Padovani perfettamente dopo 50 metri, che riesce a seguire, per provare dietro i pali.

Josh Adams, che pochi secondi prima era stato designato “Player of the Match”, ha consegnato il trofeo in modo molto matematico ad Angie Capuzzo, la grande artefice della vittoria italiana, Come puoi vedere nel video qui sotto.