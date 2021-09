LeBron James e la moglie Savannah si tengono per mano con un dolce appuntamento con un gelato mentre sono in vacanza in Italia

notte europea! LeBron James e sua moglie Savannah sono andati a mangiare un gelato in Italia durante il lungo weekend.

Nessun viaggio in Italia è completo senza gelato. devi chiedere James LeBronche usciva con sua moglie Savannah Brinson Per mangiare il dessert in vacanza nel paese europeo durante le vacanze del Labor Day. Il giocatore di basket, 36 anni, e sua moglie, 35, si sono tenuti per mano durante un gelato party sull’isola di Ischia domenica. L’atleta è rimasto casual in maglietta e pantaloncini, mentre sua moglie di otto anni indossava una camicetta stampata.

La star fuori stagione dei LA Lakers ha ora incontrato un volto familiare durante i suoi viaggi: Elton John. LeBron ha condiviso una foto con il famoso musicista sulla sua Instagram Story sabato 4 settembre e ha parlato della reunion. “Sei davvero unico amico mio!” ha scritto. “Piacere di conoscerti e anche di chattare! “

La riunione arriva dopo che l’atleta e sua moglie sono stati visti scambiare battute con il famoso cantante in un ristorante di Nirano anche prima del fine settimana. Per quanto riguarda il rifugio italiano, arriva dopo alcuni mesi impegnativi per LeBron, che sta facendo notizia. Space Jam: una nuova eredità, il sequel indipendente del film del 1996 luogo affollato chi gioca Michael Jordan.

esaurito Malcolm de Lee È prodotto da Ryan CooglerIl lungometraggio, uscito il 16 luglio, presenta una troupe composta da Zendaya, Michael B.; e Don Cheadle, tra gli altri nomi importanti. In un’intervista a Intrattenimento settimanale A marzo, LeBron ha pensato di interpretare un ruolo in un film ambientato in un mondo fantastico che è cresciuto amando.

Vedi questo articolo su Instagram Un post condiviso da LeBron James (@kingjames)

“Ho avuto questo momento meraviglioso, tipo, mamma, lo sto facendo. [I’m] Spara davvero luogo affollato,” Disse uscendo. “È stato davvero un momento di orgoglio, solo per essere in una posizione per la Warner Bros. e tutti si sarebbero sentiti sicuri della mia capacità di far parte di luogo affollato. Sono stato molto toccato da questo. L’atleta ha aggiunto che rispetta il mondo che Michael ha creato all’inizio, sottolineando che non è un seguito continuo.

“Penso che una cosa che mostreremo agli spettatori è che non è un sequel. È un film a sé stante e ha il suo carattere”, ha detto. “Ma essere in grado di essere semplicemente in luogo affollato Il mondo è qualcosa che Mike ha creato ea cui appartiene. Lo rispetto e l’ho preso con molta responsabilità.