Microsoft ha svelato AI Copilot per le sue app 365

Microsoft ha recentemente presentato Copilot, un nuovo strumento di intelligenza artificiale per le applicazioni Microsoft 365, tra cui Word, Excel e PowerPoint.

Copilot segna una nuova era dell’informatica che cambierà radicalmente il modo in cui lavoriamo. Egli ha detto Jared Spataro, Corporate Vice President of Business and Modern Business Applications di Microsoft, durante un evento virtuale denominato “Il futuro del lavoro con l’intelligenza artificiale. “

Clippy 2.0: Copilot di Microsoft si basa su modelli di linguaggio di grandi dimensioni (LLM), che sono in grado di rispondere al linguaggio naturale – il tipo che noi umani usiamo per comunicare tra loro – e generare il proprio script di facile comprensione in risposta.

Il modo in cui Copilot utilizza queste funzionalità dipende dall’implementazione di Microsoft 365.

Se usi file parolaAd esempio, puoi chiedere a Copilot di elaborare una proposta basata su alcune osservazioni e un elenco di prodotti: questi documenti di riferimento possono essere caricati direttamente nel router. Quando il copilota finisce, puoi presentargli una proposta precedente e dirgli di formattare la nuova proposta in modo simile.

In EccellerePotresti chiedere a Copilot di identificare e riassumere tre tendenze in un foglio di calcolo che evidenzi le vendite della tua azienda Presa della correntepuoi chiedergli di creare una presentazione di 10 diapositive basata sulla proposta che hai creato in Word.

Microsoft ha anche rivelato Business Chat, un chatbot accessibile su tutte le 365 App, durante l’evento virtuale. Può accedere ai dati nel tuo calendario, e-mail, chat e altro, il che può tornare utile se desideri una carrellata di tutto ciò che è accaduto con un cliente specifico quella settimana.

Microsoft afferma che prevede di annunciare i prezzi per Copilot “presto” e per ora limita rigorosamente chi può accedere all’intelligenza artificiale.

Attualmente stiamo testando Microsoft 365 Copilot con 20 clienti, di cui 8 nelle aziende Fortune 500. libri Colette Stahlbaumer, General Manager, Microsoft 365 e il futuro del lavoro.

Robot di supporto: Due frasi compaiono frequentemente nelle demo di Copilot e Business Chat condivise da Microsoft: “Ricordati di controllare l’accuratezza” e “I contenuti generati dall’intelligenza artificiale potrebbero non essere corretti”.

Questo perché mentre gli LLM sono abili nel produrre umani-suonando linguaggio, sono anche inclini ad “allucinazioni” – annotando cose che sembrano realistiche, ma non lo sono.

“A volte il copilota lo farà bene. Altre volte lo farà male.” Jared Spataró

Microsoft Lui dice Costruito in parte su GPT-4, Copilot è un LLM sviluppato da OpenAI, la società di ricerca sull’intelligenza artificiale in cui Microsoft ha investito 10 miliardi di dollari nel gennaio 2023, mentre questo LLM è meno Probabilmente più allucinante del modello che attualmente esegue il popolare ChatGPT, non è immune dal problema.

“A volte, il copilota lo fa bene”, ha detto Spataro. “Altre volte sarà utilmente sbagliato, dandoti un’idea che non è perfetta, ma ti dà comunque un vantaggio.”

Sembra probabile che ci saranno anche momenti in cui sarà il copilota Inutile Sbagliato, tuttavia, affrontare questi passi falsi sarebbe un compromesso con l’intelligenza artificiale: sì, Copilot può aiutarti a lavorare, ma solo con un’adeguata supervisione, un po ‘come l’apprendista verde ma appassionato.

