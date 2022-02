Come giocare a Wellspring: Defend in Destiny 2: The Witch Queen

Destino 2‘S affascinante regina L’espansione ha portato con sé l’attività Wellspring di sei uomini. In esso, i guardiani devono assaltare la fontana e fermare l’oscurità. Naturalmente, questo non sarebbe stato necessariamente facile e i Guardiani dovevano essere preparati a combattere contro un’orda di disprezzo.

Prima di poter partecipare all’azione, devi terminare affascinante reginacampagna. Anche se questo potrebbe sembrare un bel po’ di lavoro, la campagna aiuta i giocatori ad avvicinarsi al limite di 1500, appena 10 potenza al di sotto del livello di potenza consigliato per l’attività 1510.

Ecco cosa devi sapere su Wellspring.

Come completare The Fountain: Push In Destino 2

Wellspring può essere lanciato direttamente dal proprio nodo nel mondo del trono di Savathûn e i giocatori possono entrare in qualsiasi momento. Questa attività da sei uomini consiste in tre diverse fasi, che terminano con un boss.

Primo passo: la difesa

Il primo passo consiste nel difendere un’area in The Wellspring da un attacco di disprezzo. L’area è chiaramente contrassegnata da un cerchio bianco, quindi rimani all’interno per controllare l’area. Quando il contatore raggiunge 100, la prima parte termina.

Ovviamente, Scorn non ti permetterà di rilassarti e ci saranno molti nemici da trovare. Gli abomini in fondo alla stanza di fronte diffonderanno fulmini che possono spazzare via i Guardiani ignari, ma la squadra dovrebbe stare bene se le atrocità si abbatteranno rapidamente.

Screenshot tramite Bungie

Fai attenzione alle orde sprezzanti nelle scale di fronte a te, quindi a sinistra e a destra. Tieni d’occhio il tuo radar per eventuali nemici che cadono nelle vicinanze e prenditi cura di loro prima che possano sorpassare la tua squadra di fuoco. Warlock con Well of Radiance e Phoenix Protocol può rendere questa sezione alquanto banale data la Super Rigenerazione da Exotic e il numero di sfere di energia che la tua squadra di fuoco può produrre.

Fase due: distruggi i Crux

Questa parte successiva darà una sensazione familiare a chiunque l’abbia fatto oltre la luce O eventi pubblici nel cuore oscuro dell’Europa. Cruxs of Darkness apparirà in tutta la regione, insieme a un piccolo numero di punte piramidali (che compaiono anche nell’evento pubblico Throne World). Lascia cadere i perni attorno a ciascun Crux fino a raggiungere la fine della stanza.

Screenshot tramite Bungie

Dopo la prima serie di piramidi, apparirà uno Scorn Walker. Eliminalo (spara alle gambe prima che il motore si sblocchi) e continua a uccidere i nemici e a sparare alle punte della piramide. Poiché la disposizione della stanza è una scala, spesso avrete un pavimento rialzato sui vostri avversari, quindi approfittate di questo vantaggio. Inoltre, dato l’enorme numero di nemici, assicurati di portare qualcosa con il controllo della folla o può rimuovere rapidamente i chiodi.

Una volta che avrai liberato la fine della stanza, avrai un breve combattimento con il boss prima che inizi la fase del vero boss. Porta qualcosa di pesante, usa il segnale di raduno e preparati.

Fase tre: Vezuul, Lightflayer

Una volta attivato il Rally Banner e iniziato lo scontro, Vezuul, il Lightflayer apparirà con un certo disprezzo tra le nuvole. Rimuovi le pubblicità, concentra il fuoco sul capo e scioglilo. Si ritirerà e ovviamente la squadra dei vigili del fuoco andrà proprio dietro di lui.

Screenshot tramite Bungie

Per questa parte, Vezuul avrà tre stadi di immunità. Ogni fase di invulnerabilità inizia quando Crux viene convocato per proteggerlo e termina dopo che la squadra ha distrutto tutte le sue spine. Mind the Scorn aggiunge che produrrà, tuttavia, poiché può essere una seccatura se lasciato deselezionato. Pulisci l’area, rilascia le punte e preparati per di più.

Se stai portando una spada, fai attenzione all’attacco in mischia del boss, che crea una fossa infuocata sotto i suoi piedi e può essere sufficiente per abbattere un guardiano se non si lancia troppo lontano.

Dopo che il boss è stato rovesciato, puoi ottenere il bottino e la reputazione di Throne World che derivano dal completamento di Wellspring.