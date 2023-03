Annunciato il nuovo spin-off di Persona 5, in arrivo il cast di P5

Abbiamo avuto Persona 5abbiamo avuto Persona 5 Realeabbiamo avuto Persona 5: Dancing in Starlight E anche Persona 5 attaccanti. Questo molto A Persona 5ma il numero di Sega e Atlus possiamo gestire di più, perché è stato annunciato un nuovo spettacolo, chiamato questo Persona: Fantasma della notte.

Piace Persona Centrale tradurrequesto – con un nome abbreviato è P5X—è un gioco per cellulare rilasciato dalla società cinese Perfect World Games. Prima che inizi a spegnerti come ho quasi fatto io, solo… guarda questo trailer:

Persona 5: Phantom X – Trailer concettuale

E questo gioco, che presenta alcuni gameplay:

Persona 5: The Phantom X – Trailer di gioco

Penso che queste clip siano fantastiche da morire. E il piccolo gufo! I disegni dei personaggi di tutti! Essi eccellente (Il disegnatore di serie di lunga data Shigenori Soejima ha lavorato sul personaggio principale e sul suo compagno gufo, il che spiega perché). Questi scatti ovviamente sembrano fantastici da morire perché sembrano proprio così Persona 5 Abbiamo giocato su console/PC, fino a un misto di esplorazione/classe e combattimento a turni, ma non sembrava davvero mostrare il genere gacha o l’esatto diversivo Oppure i sistemi di pagamento sarebbero in atto, il che ovviamente potrebbe essere un vero rompicapo. Immagino che dovremo vedere come tutto questo funzionerà quando il primo test pubblico del gioco avrà luogo il 29 marzo.

immagine : P5X

Interpreti uno studente delle superiori i cui “genitori vanno all’estero”, lasciandoti a casa da solo per andare a scuola durante il giorno e combattere i demoni di notte, il trailer suggerisce che la storia seguirà un percorso molto simile al gioco principale, solo con un nuovo gruppo di bambini e i loro compagni di classe.Sulla squadra e possibili legami sociali (anche se il Joker e il suo equipaggio fanno Aspetto basato su uno screenshot dal sito ufficiale).

immagine : P5X

Se vuoi vedere un lavoro di design dei personaggi più eccellente, puoi dare un’occhiata a questo Il sito ufficiale del gioco (Anche se dovrai tradurli perché sono tutti in cinese).