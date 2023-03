Gli sviluppatori di Layers of Fear vogliono contestare la definizione di remake

Bloober Team è stato fondato nel 2008 e lo studio è davvero entrato in scena con il titolo horror del 2016. Strati di paura. La sua atmosfera spettrale e la solida premessa dell’orrore psicologico hanno portato i giocatori in una casa infestata letteralmente, con risultati indimenticabili. Dopo sette anni, Bloober torna a… Strati di paura Con un set ambizioso che cade da qualche parte tra un remake e un remake dell’intera serie.

Se suona un po’ strano, è perché lo è.

il nuovo Strati di paura Co-sviluppato da Bloober e Anshar Studios, lo sviluppatore che ha precedentemente rilasciato un altro “remake” di Bloober, Controllore: Redux del sistema. Durante una sessione di anteprima senza mani, il direttore creativo di Anshar, Damian Kokorek, ha insistito Strati di paura Non era una nuova versione completa, ma scelse invece di chiamarla una versione “definitiva”.

Il progetto integra entrambi Strati di paura giochi, oltre a un nuovo DLC chiamato “The Final Note” che offre una nuova prospettiva al primo gioco e una storia “Untold” chiamata “The Writer”. Il progetto è stato realizzato in Unreal Engine 5 per supportare la nuova grafica e la risoluzione 4K, ma c’è molto di più.

Presumibilmente, la nuova storia di “The Writer” legherà tutto insieme Strati di paura storia. Squadra di Bloober

Kocurek afferma che il team ha introdotto una serie di nuovi elementi di gioco in entrambi i giochi, incluso un nuovo elemento simile a una lanterna introdotto per la prima volta. Strati di paura. Questo nuovo oggetto in realtà ti dà un po’ di difesa contro le creature del gioco, eliminandole con un fuoco di luce. (Nella versione precedente, ero indifeso.) Puoi anche usarlo per rivelare dettagli di ciò che ti circonda e oggetti utili.

Queste modifiche hanno lo scopo di migliorare l’esperienza piuttosto che cambiarla. L’obiettivo del team di sviluppo era mantenere tutto ciò che fa funzionare il gioco, rendendo allo stesso tempo il mondo più interattivo e vivo.

Se c’è una critica importante, puoi valutarla Strati di paura Giochi prima d’ora, è un po ‘sceneggiato con un’eccessiva dipendenza dai salti mortali. Nuovi oggetti, come la lanterna, possono aggiungere ancora più peso all’orrore, soprattutto ora che ci sono modi per contrastare alcuni degli orrori che affronti.

Il fantastico aggiornamento grafico aiuta a creare un’atmosfera davvero fantastica per Strati di paura Più volatile e inquietante. Squadra di Bloober

Nel corso degli anni, i giochi Bloober sono diventati sempre più complessi, con entrambi osservatore E media Metti più enfasi sull’atmosfera e sulla tensione. Mentre la demo mi ha dato solo un breve assaggio, Bloober e Anshar sembrano prendere sul serio queste lezioni qui. Questo nuovo Strati di paura Sembra piuttosto interessante, ma dovremo aspettare e vedere se quegli aggiornamenti e aggiornamenti sono più di un semplice sguardo di profondità.

Con un blobber in arrivo collina silenziosa 2 remake, è facile vedere come si trovano questi nuovi elementi strato di paura Può servire come una sorta di banco di prova per il lavoro futuro. Tuttavia, se Bloober e Anshar possono farlo Strati di paura Più coinvolgente e interattiva, è facile capire come questa raccolta possa essere un gioiello horror a sé stante.