Bing ha detto di rimuovere la coda di chat GPT-4

Crediti immagine: Microsoft/OpenAI

Bing di Microsoft si sta godendo i riflettori per la prima volta in un decennio dopo aver rilasciato un’interfaccia basata su GPT il mese scorso. Ma finora il gigante della tecnologia è stato cauto riguardo al ritmo con cui mette a disposizione degli utenti la sua nuova offerta Bing, alimentata dalla tecnologia GPT-4 di OpenAI. Ma sembra che Bing stia abbattendo quei muri.

Microsoft, il principale investitore in OpenAI, sembra aver sollevato la coda dal nuovo Bing, apparentemente consentendo a chiunque l’accesso immediato alla nuova esperienza. Windows centrale, che ha notato per primo questo cambiamento, ha affermato che gli utenti non devono più aspettare per provare il nuovo Bing. TechCrunch lo ha testato con alcuni ID e-mail (sia nuovi che vecchi) e ha avuto accesso immediatamente. Tuttavia, non è stato possibile accedere immediatamente a tutti gli ID e-mail che abbiamo testato.

Mentre la nuova pagina di destinazione di Bing mostra ancora il tipico pulsante “Accedi alla coda”, puoi accedere e ottenere l’accesso subito. La società non ha specificato se eliminerà completamente la coda, ma in una dichiarazione Microsoft ha affermato che sta sperimentando vari onboarding per più utenti.

“Durante questo periodo di anteprima, stiamo eseguendo diversi test che potrebbero velocizzare l’accesso al nuovo Bing per alcuni utenti. Siamo ancora in anteprima e puoi iscriverti a Bing.com”, ha affermato un portavoce di Microsoft.

Microsoft terrà un evento chiamato “Reinventing Productivity with AI” più tardi giovedì alle 11:00 ET. Sebbene l’agenda di oggi sia limitata all’introduzione di strumenti basati sull’intelligenza artificiale per Microsoft 356 (Office) e Dynamic 365, il concorrente di Salesforce dell’azienda, non sarebbe sorprendente se ci fosse anche un annuncio relativo a Bing.

L’azienda con sede a Seattle sta correndo per integrare un chatbot basato sull’intelligenza artificiale in molti dei suoi servizi. Il mese scorso, Microsoft ha introdotto un bot basato su GPT-4 nella barra delle applicazioni di Windows 11. All’inizio di questa settimana, la versione stabile del browser Edge ha ottenuto una funzionalità di chatbot Bing AI.

La tecnologia OpenAI ha dimostrato di essere un grande successo per Bing, che ha recentemente segnalato il suo arrivo 100 milioni di utenti attivi ogni giorno. Questo è prevedibile dato l’entusiasmo per i chatbot basati sull’intelligenza artificiale e il modo in cui hanno attratto decine di milioni di utenti che vogliono provarci. Dopo che le persone sono state in grado di eseguire il “jailbreak” del loro chatbot per dire cose problematiche, Microsoft ha iniziato Prova varie restrizioni sulle conversazioni. All’inizio di questa settimana, ha aumentato il limite a 15 cicli per conversazione e 150 messaggi al giorno.

La storia è stata aggiornata con una dichiarazione di Microsoft.