Microsoft fa marcia indietro: i vecchi PC potranno eseguire Windows 11 in modo non ufficiale

a lui attribuito: Microsoft

Microsoft ha dichiarato venerdì che la società sta facendo marcia indietro rispetto ai requisiti minimi per Windows 11, consentendo agli appassionati che comprendono i rischi del download e dell’aggiornamento di Windows 11 su dispositivi meno recenti e non supportati. Tuttavia, i dettagli esatti rimangono oscuri a causa di rapporti contrastanti e della mancanza di una dichiarazione ufficiale da parte di Microsoft.

Utenti che scelgono di scaricare un file ISO di Windows 11 autonomo (come mostrato in Come eseguire l’aggiornamento alla versione di prova di Windows 11) per eseguire Windows 11, anche se il tuo PC non è tecnicamente qualificato per aggiornare il sistema operativo. Rapporti di ZDNete il bordoe Windows Central, E Thurrott.com Includeva tutte le funzionalità non prese dai portavoce Microsoft che affermano che gli utenti saranno in grado di eseguire Windows 11 su dispositivi non supportati. Alcuni post hanno indicato che ci sarà una serie di requisiti hardware minimi che Microsoft implementerà, mentre altri semplicemente li ignoreranno.

Ma quali sono i requisiti? Questo è quello che diceva ogni post. Il dettaglio più oscuro sembra essere se i TPM saranno necessari per eseguire Windows 11 su un PC non supportato.

il bordo: “Ma per coloro che sono felici di installare Windows manualmente, le specifiche minime effettive per Windows 11 significano che le generazioni di CPU non contano, purché si disponga di un processore a 64 bit da 1 GHz con due o più core, 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione.”

Thurrott.com: “Dietro le quinte, Microsoft consentirà agli appassionati che desiderano aggiornare i PC più vecchi e incompatibili a Windows 11. Questi aggiornamenti non saranno ufficialmente supportati, ma coloro che desiderano aggiornare manualmente un PC a Windows 11 saranno autorizzati, mantenendolo nel programma Windows Insider o creando manualmente il supporto di installazione di Windows 11 utilizzando lo strumento di creazione multimediale, è possibile farlo.

ZDNet: “Ma se hai TPM 1.2 abilitato, un minimo di 64 GB di spazio di archiviazione, 4 GB di RAM e una CPU dual-core, come minimo, sarai in grado di continuare l’installazione di Windows 11, anche se ti verrà comunicato che hai aggiornato e il dispositivo sarà in stato Non supportato”.

Centro Windows: “Gli unici requisiti che verranno verificati durante un aggiornamento o un’installazione manuale sono se il computer ha o meno TPM 1.2 abilitato, un minimo di 64 GB di spazio di archiviazione, 4 GB di RAM e una CPU dual-core”.

Da parte sua, Microsoft afferma ancora che Windows 11 richiederà requisiti hardware minimi, la maggior parte dei quali non è cambiata. “Abbiamo scoperto che Processori a 64 bit compatibili Specifico, 4 GB di memoria, 64 GB di spazio di archiviazione, UEFI Secure Boot, requisiti grafici e TPM 2.0 sono i requisiti minimi di sistema appropriati per fornire i principi che abbiamo creato per supportarti al meglio”, un blog creato dal “Windows Team” Lei disse Venerdì.

Per essere chiari, il post sul blog di Microsoft non ha menzionato pubblicamente che gli utenti saranno in grado di scaricare e installare Windows 11 su dispositivi non supportati. PCWorld ha chiesto un commento ai rappresentanti Microsoft e aggiorneremo questo post quando riceveremo una risposta.

Controllo dello stato del PC di nuovo

Ufficialmente, sembra che Windows 11 includa ancora un elenco di specifiche hardware minime. Ma non è ancora chiaro se un PC Windows 11 sia “non supportato” e richieda una specifica hardware minima e quali siano effettivamente tali requisiti hardware. Ricorda, uno dei problemi principali che circondano Requisiti hardware di Windows 11 È stato Hai bisogno di un modulo piattaforma affidabile (TPM) e la versione TPM richiesta. I rapporti pubblicati oggi sono stati suddivisi con i dettagli dei portavoce di Microsoft sulla necessità di un TPM per eseguire Windows 11 su PC non supportati, come menzionato sopra.

Tuttavia, Microsoft ha ampliato l’elenco delle CPU supportate per includere diversi chipset Intel: la serie Intel Core X, la serie Xeon W e Intel Core 7820HQ, che appaiono in Microsoft Surface Studio 2. (Tecnicamente, Surface Studio 2 è tra “l’hardware specificato” Spedito con driver aggiornati basati su Applicazioni di supporto per dispositivi definiti e configurati (DCH) Microsoft ha anche affermato di aver analizzato attentamente la prima generazione di processori AMD Zen e ha concluso che non aggiungerà nessuno di questi processori all’elenco approvato.

Infine, Microsoft ha dichiarato che rilascerà una versione aggiornata dell’app PC Health Check che aveva estratto in precedenza. La nuova implementazione (descritta all’inizio di questo articolo) include “messaggi più completi e migliorati sull’idoneità e collegamenti ad articoli di supporto correlati con potenziali passaggi di riparazione”. Ovviamente, PC Health Check non significa molto, se gli appassionati possono ancora installare un file ISO di Windows 11 autonomo su dispositivi che PC Health Check sembra rifiutare.

Sappiamo che gli utenti che possiedono PC meno recenti dovrebbero essere in grado di eseguire Windows 11. Ma Microsoft ha davvero risolto qualcuno dei problemi relativi a Windows 11 venerdì? Diremo di no. Potrebbe sicuramente esserlo, spiegando i dettagli in una dichiarazione ufficiale. Ma diffondendo le informazioni in privato a quattro pubblicazioni, ognuna delle quali riporta il problema in modo leggermente diverso, Microsoft ha semplicemente confuso ancora di più il problema di Windows 11.