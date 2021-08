Apple lancia il programma di scambio di cuffie per iPhone 12

Apple ha annunciato un programma di servizi per i possessori di iPhone 12 e iPhone 12 Pro. Apple ha concluso che una “piccola percentuale” di dispositivi iPhone 12 da 6,1 pollici ha un problema in cui nessun suono proviene dall’auricolare durante una telefonata. Apple sostituirà gratuitamente l’unità difettosa. Questo non si applica a iPhone 12 mini o iPhone 12 Pro Max.

Apple ha stabilito che una percentuale molto piccola di dispositivi iPhone 12 e iPhone 12 Pro potrebbe avere problemi audio a causa di un componente che potrebbe non funzionare nell’unità di ricezione. I dispositivi interessati sono stati prodotti tra ottobre 2020 e aprile 2021.

Se il tuo iPhone 12 o iPhone 12 Pro non emette suoni dal ricevitore quando effettui o ricevi chiamate, potrebbe essere idoneo per il servizio.

Apple e i fornitori di servizi autorizzati Apple forniranno il servizio gratuitamente. Gli utenti con problemi con gli altoparlanti devono fissare un appuntamento con un Apple Store o un fornitore di servizi autorizzato o contattare il supporto Apple per il servizio di posta in arrivo.

Apple iPhone 12 Pro

Apple consiglia agli utenti di eseguire il backup dei propri dati su iCloud o su un computer prima dell’appuntamento. Inoltre, Apple non fornirà assistenza agli auricolari su iPhone con display danneggiati e richiederà la riparazione prima di risolvere il problema degli auricolari.

Controllare il collegamento alla fonte per visualizzare l’annuncio completo del servizio di riparazione.

