Microbiologia | Microbiologia | professione | formazione scolastica

I microbi sono minuscoli microrganismi che possono essere visti solo attraverso un microscopio. Ci sono circa dieci volte tanti microbi nel corpo quante sono le cellule del corpo. Esistono molti tipi di microbi, inclusi batteri, virus, alghe, funghi e protozoi.

La microbiologia è lo studio dei microbi. I microbi non sono coinvolti solo nella masticazione della materia organica, nell’addensamento o nella spremitura del cibo e nella diffusione di malattie, ma anche nella produzione di latte, nella digestione, nel controllo dell’inquinamento, nei biocarburanti e nella prevenzione delle malattie. Utilizzo di batteri e virus nello sviluppo della tecnologia del DNA. Le applicazioni microbiche sono abbondanti anche nella ricerca agricola.

Vari rami

Con lo sviluppo della microbiologia, è diviso in diversi tipi. Microbiologia acquatica (acquatica), immunologia (relativa alla scienza dell’immunologia), microbiologia industriale, genetica microbica, micologia (relativa ai funghi), oncologia (relativa alla scienza dei vermi), parassitologia (relativa ai parassiti), fisiologia. Ci sono altre divisioni: agricola, cellulare, nano, alimentare, medica, veterinaria, farmaceutica e ambientale.

Le opportunità abbondano

∙ Medicina/farmaceutica: patogenesi, immunizzazione, cure, evoluzione dei virus.

Industriale: ispezione della sicurezza di alimenti e bevande, garanzia della qualità del latte e dei prodotti lattiero-caseari, lavorazione degli alimenti

Ambiente: protezione ambientale, riciclaggio e distruzione dei rifiuti

Ricerca: il campo più importante. È necessaria una ricerca continua in tutte le aree dell’attività microbica.

Questo ramo è adatto a coloro che sono determinati a intraprendere una carriera nella ricerca. Ci sono limiti alla comparsa dei vincitori con una laurea o un master. Potrebbero non essere in grado di competere con i vincitori di MD Microbiology. Un dottorato di ricerca è un campo di carriera attraente per lavorare come scienziato in un campo preferito. A differenza di materie come matematica, fisica, chimica, zoologia e botanica, la microbiologia non offre opportunità di insegnamento.

dove Studi?

വക Università del Kerala- www.keralauniversity.ac.in: Laurea in Biochimica e Microbiologia Industriale in 6 Facoltà; Laurea Magistrale in Microbiologia presso il College.

സർ MG University, Kottayam – www.mgu.ac.in: BSc Microbiology in 7 facoltà, Master in Microbiologia in 13 facoltà, Master in Microbiologia applicata in 1 college e Microbiologia alimentare e industriale in 1 college.

∙ Cochin University of Science and Technology- www.cusat.ac.in: MSc Microbiology.

Università di Calicut- https://uoc.ac.in: BSC Microbiology in 16 college e 4 anni in Medical Microbiology presso Health Sciences Centre.

Kannur University- www.kannuruniversity.ac.in: BSc Microbiology e MSc Microbiology.

∙ Laurea in Microbiologia Industriale: 7 college in Kerala

∙ Laurea quadriennale Microbiologia medica: Istituto cooperativo di scienze della salute, Talassery

∙ Master in Microbiologia Applicata: Kerala University of Veterinary and Animal Sciences, Manothi

∙ Master in Microbiologia Marina: Kerala University of Fisheries and Oceanography, Ernakulam

∙ MSc Medical Microbiology: Center for Professional and Advanced Studies, Gandhinagar, Kottayam / College of Health Sciences, University of Calicut, Malappuram / Department of Medical Microbiology, Kannur University

∙ Master in microbiologia alimentare e industriale: Bishop Koryalachiri Women’s College, Amalagiri, Kottayam

∙ Microbiologia MPhil: Dipartimento di Scienze della Vita, Università di Calicut, Malappuram

∙ Ph.D. Microbiologia medica: Dipartimento di microbiologia medica, Kannur University / Consiglio indiano per la promozione dell’esportazione di anacardi – Kollam Research Institute and Laboratories / Amala Cancer Research Center, Thrissur

Mic MD Microbiologia: Scuole mediche – Governo: Thiruvananthapuram, Kottayam, Alappuzha, Ernakulam, Thrissur, Kozhikode, Kannur. Nel settore privato, ci sono diverse strutture a Gokulam, Thiruvananthapuram/Pushpagiri, Thiruvalla/Amrita, Kochi/Jubilee, Thrissur/Karunya, Palakkad/MES, Perinthalmanna/KMCT, Kozhikode e al di fuori del Kerala.

