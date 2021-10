Secondo la notifica di cui sopra, il Comitato di vigilanza della National Natural Science Foundation of China ha avviato un’indagine sulla sospetta cattiva condotta accademica di Wu Jian. Dopo l’indagine, Wu Jiyan è entrato a far parte della Nanjing University of Science and Technology, Guilin University of Electronic Science and Technology, Tongji University, Southern University of Science and Technology, Fuzhou University, Chongqing University of Posts and Telecommunications e altre università. Nessuno di loro è stato finanziato.)

I progetti dei fondi partecipanti includono:

Progetto 1: 2019 National Natural Science Foundation of China Project General; Ricorrente: Wu Jiyan, numero ID 36070219860✖✖99434 (Nota dell’editore: il numero ID è crittografato dall’editore, come mostrato di seguito); Unità di supporto: Southern University of Science and Technology

Progetto 2: 2019 National Natural Science Foundation of China Youth Science Foundation; Ricorrente: Wu Jiyan, certificato n. 36070219860-98634; Unità di supporto: Università delle poste e delle telecomunicazioni di Chongqing

Progetto 3: 2019 National Natural Science Foundation of China Youth Science Foundation; Ricorrente: Wu Jiyan, numero di certificato E25115493; Unità di supporto: Università di Fuzhou

Progetto 4: 2020 National Natural Science Foundation of China Youth Science Foundation; Ricorrente: Wu Jiyan, numero di certificato 36073119860✖✖96593; Unità di supporto: Nanjing University of Science and Technology

Progetto 5: 2020 National Natural Science Foundation of China Regional Science Foundation; Ricorrente: Wu Jiyan, numero di certificato 36073119860✖✖90132; Unità di supporto: Guilin University of Electronic Technology

Progetto 6: Progetto pubblico 2020 della China National Natural Science Foundation; Ricorrente: Wu Jiyan, certificato n. 36070219860-93091; Unità di supporto: Università di Tongji

Tra questi, nel 2019, ha presentato contemporaneamente domanda per due progetti per la National Natural Science Foundation del China Youth Science Fund.

Cioè, Wu Jiyan ha anche usato i nomi “Wu Jiyan” e “Wu Jiyan” per pubblicizzare il progetto e ha usato 5 serie di numeri di certificato come “36070219860✖✖93091” e “36073119860✖✖90132”.

Dicembre 2018, provincia del Fujianformazione scolasticaIl sito web ufficiale dell’amministrazione ha pubblicato l’elenco dei candidati raccomandati per il programma “Yangtze River Scholars Award” 2018 nella provincia del Fujian, tra cui Wu Jian dell’Università di Fuzhou (Young Scientists Project).

Inoltre, il “2019 Chongqing University Posts and Telecommunications Assessment and Employment of Personnel to be Recruiting in Public Enterprises” mostra che Wu Jian, maschio, nato nell’agosto 1986, Ph.D., si è laureato presso l’Università di Poste e Telecomunicazioni di Pechino. Intende lavorare come insegnante a tempo pieno presso il College of Computer Science.

Nello stesso anno, il sito web ufficiale della Facoltà di informatica e ingegneria dell’Università di Scienza e Tecnologia di Nanchino ha annunciato l’8 aprile 2019 che quando l’Università di Scienza e Tecnologia di Nanchino era in piena fioritura a febbraio, c’erano un totale di 10 università e istituti di ricerca di fama mondiale di 10 paesi e regioni. Eccezionali giovani ricercatori all’estero hanno partecipato al report meeting del Nono Sub-Forum della Computer School for Young Scientists Overseas “Zijin High Level Forum” tenuto dalla nostra scuola. L’incontro è stato presieduto dal preside del college, il professor Yang Jian, al quale hanno partecipato giovani insegnanti e studenti della scuola di informatica. Tra gli ospiti che partecipano al report ci sono giovani talenti come Wu Jian della Singapore University of Technology and Design.

Secondo l’ultima notifica, dopo le deliberazioni della decima riunione del quinto comitato di vigilanza della National Natural Science Foundation of China (Professional Comprehensive Committee) e l’approvazione da parte della tredicesima riunione esecutiva della National Natural Science Foundation Articolo 34, articolo 28 del le “Regole di indagine e gestione dei problemi di integrità della ricerca scientifica (trial)”, l’articolo 9 delle “misure per affrontare la cattiva condotta nel finanziamento dei fondi scientifici da parte del Comitato di vigilanza della National Natural Science Foundation of China (esperimento)”, il secondo comma dell’articolo 16 revoca in modo permanente le qualifiche di Wu Jian per candidarsi e partecipare all’applicazione della Fondazione Nazionale di Scienze Naturali in Cina e fornisce una pubblicazione e una critica di Lu Jian.

Visita il testo originale:

https://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab442/info81957.htm