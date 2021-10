Gli scienziati hanno scoperto un pianeta raro come la Terra, ma sai cosa è successo nella collisione delle stelle? | Gli scienziati hanno scoperto un pianeta come la Terra, ma sanno cosa è successo quando le stelle si sono scontrate con il sistema

Gli astronomi hanno raggiunto il successo

Secondo il rapporto, quando gli astronomi stavano seguendo gli asteroidi che arrivavano sulla Terra dallo spazio profondo, gli scienziati hanno visto per la prima volta un pianeta simile alla Terra. Gli scienziati sono rimasti completamente scioccati dopo aver visto questo pianeta per la prima volta. Gli scienziati hanno visto che l’atmosfera di questo pianeta, come la Terra, era completamente bruciata. Gli scienziati stimano che dopo una collisione con una stella gigante, l’atmosfera di questo pianeta debba essere stata completamente distrutta.

2 milioni di anni fa collisione

Si stima che il pianeta simile alla Terra scoperto da un team di astronomi abbia perso parte della sua atmosfera a causa di una collisione circa due milioni di anni fa. Gli astronomi del Massachusetts Institute of Technology, della National University of Ireland di Galway e dell’Università di Cambridge hanno scoperto prove di un gigantesco impatto in un vicino sistema stellare, a soli 95 anni luce dalla Terra. Il pianeta, chiamato HD 172555, ha circa 23 milioni di anni e, dopo aver esaminato la polvere emessa da esso, gli scienziati sospettavano che questo pianeta potesse essere appena entrato in collisione.

Gli astronomi hanno scoperto un pianeta come la Terra, sanno com’è. hindi oneindia

Trova detriti polverosi

Il rapporto di studio, pubblicato sulla rivista Nature, osserva che attraverso questi massicci impatti, i pianeti simili alla Terra progrediscono lentamente verso la vecchiaia, continuano ad aumentare di massa, lasciano la loro orbita e si scontrano. Una previsione chiave è che questi impatti producono detriti. Gli astronomi hanno scoperto “un anello di monossido di carbonio in un co-orbitale con detriti polverosi tra circa sei e nove UA intorno a HD172555. Un’area all’incirca delle stesse dimensioni della regione più esterna della Terra del nostro sistema solare”.

Stella interessante

Il pianeta HD172555 è stato uno studio interessante tra gli astronomi a causa della sua polvere e della sua composizione insolita, e gli scienziati ritengono che il pianeta possa contenere minerali insoliti. Tjana Schneiderman, una studentessa laureata presso il Dipartimento di Terra, Atmosfera e Planetario del MIT, ha guidato lo studio e ha cercato segni di monossido di carbonio intorno alle stelle vicine con i dati del Large Millimeter Millimeter Array (ALMA) in Cile.

Una grande svolta per gli astronomi

L’osservatorio ALMA dispone di una rete di 66 radiotelescopi, attraverso i quali è possibile aumentare o diminuire la risoluzione delle immagini e osservare il pianeta attraverso questo radiotelescopio. “Quando le persone vogliono studiare il gas nei dischi di detriti, il monossido di carbonio è il più brillante e quindi il più facile da trovare”, ha detto Schneiderman. Pertanto, abbiamo rivisitato i dati di CO per HD 172555 perché era un sistema interessante. Ha detto: “Il nostro team è stato in grado di rilevare il monossido di carbonio dopo un’analisi completa dei dati e ha scoperto che il 20 percento del monossido di carbonio nell’atmosfera di Venere è presente.