Maserati Anniversary Specials NewsAuto.gr

Nel corso dei suoi 95 anni nel motorsport, ha acquisito Maserati Quello che ha preparato le edizioni speciali del F Tributo per Ghibli e Levante.



Il Maserati Al Salone dell’Auto di Shanghai, ha presentato due nuove edizioni speciali F Tributo Per i loro modelli Ghibli E il Levante.

In questo modo, l’azienda italiana rende omaggio alla sua lunga e orgogliosa storia nel motorsport. Entrambe le vetture sono offerte in Tributo Red ή Tributo Blue. Anche i colori sono legati alla storia del marchio Saluto rosso È un cenno ai colori da corsa in Italia, ma più specificamente alla sua prima vettura Formula 1 A partire dal Maserati. Stiamo parlando di Maserati 250FIl risultato è un enorme successo in o Manuale di Joan Fangio. La vettura ha partecipato a 46 gare in otto di esse, partendo al primo posto, registrando lo stesso numero di vittorie.

La sua macchina Fangio È stato dipinto di rosso e giallo, qualcosa che è stato “riportato” alla versione moderna con le pinze dei freni gialle delle versioni F Tributo. Il Azzurro Tributo D’altra parte è il colore designato per la sua patria Maserati, a Modena.

Le ruote nere completano il look Anteo 21 pollici per Levante, Mentre Ghibli Stesso colore e dimensione sui cerchi ma design Titano. Un lato del corpo e uno sono contrassegnati in nero lucido “Gioiello” 3D Installato sull’albero posteriore. Dentro, le auto hanno investimento È realizzato in pelle nera con strati che corrispondono al colore della carrozzeria.

Leggi anche:

Maserati Levante Hybrid colpisce l’asfalto (video)

Beckham brucia le gomme del Maserati Levante Trofeo (video)

Non l’abbiamo ancora visto e negli Stati Uniti hanno il loro primo body kit pronto per la Maserati MC20

Guarda cosa c’è di nuovo Newsletter Nel momento in cui compare in newsauto