Italia / COVID-19: una grande giornata per il calcio amatoriale e gli sport di contatto in Italia

Oggi è una grande giornata per lo sport italiano. Il governo Draghi ha annunciato che oggi, 26 aprile, riprenderanno le attività sportive per gli armatori nelle aree gialle e negli spazi aperti, così come gli sport di contatto.

Secondo Mario Draghi, oggi è un grande giorno per l’Italia, quando riprenderanno le attività sportive di contatto, così come il calcio, il basket, ecc. A livello amatoriale. Il ministro ha spiegato che anche se ha permesso che fosse ripreso in giallo. Nelle aree e negli spazi aperti è essenziale il rispetto rigoroso dei gesti di barriera e delle regole stabilite.

Tuttavia, vale la pena notare che questa notizia non è stata apprezzata da tutti. È il caso di Galli (responsabile malattie infettive presso l’Ospedale Saco di Milano) che ritiene che sia meglio usare cautela e cautela per non trovarsi in pericolo di vita, e quello di Chrysanti (docente di microbiologia all’Università di Padova ) chi crede che la vaccinazione sia necessaria.

Nonostante la loro insoddisfazione, lunedì 26 aprile l’Italia ha comunque aperto le porte per contattare le attività sportive come previsto.