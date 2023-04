Madhuri, Shahid e Rohit ascoltano il centesimo episodio di Mann Ki Baat | Bollywood

Gli attori Madhuri Dixit e Shahid Kapoor insieme al regista Rohit Shetty hanno partecipato a un evento speciale per commemorare il centesimo episodio del talk show radiofonico Man Ki Baat del Primo Ministro Narendra Modi al Raj Bhavan di Mumbai domenica. Gli artisti hanno parlato dell’impatto del programma sul Paese e condiviso le loro sensazioni quando sono stati invitati a partecipare all’importante puntata. (Leggi anche: L’attore malayalam Unni Mukundan incontra il primo ministro Narendra Modi e li definisce “i migliori 45 minuti della sua vita”) Shahid Kapoor, Madhuri Dixit e Rohit Shetty sono stati invitati a un evento al Raj Bhavan di Mumbai.

Il programma radiofonico Mann Ki Baat è stato trasmesso per la prima volta il 3 ottobre 2014 e compirà il suo decimo anniversario l’anno prossimo. Nelle sue osservazioni di apertura, il Primo Ministro ha dichiarato: “Man Ki Baat” è un riflesso dei milioni di indiani “Man Ki Baat”, è un’espressione dei loro sentimenti”. Ha anche ringraziato gli ascoltatori per aver reso il programma un successo nel corso gli anni.

Parlando all’evento, Shahid Kapoor ha dichiarato all’agenzia di stampa ANI: “Modi ji voleva rimanere in contatto con la gente, questo è un segno di un grande leader. Storicamente, chiunque fossero i leader più grandi e popolari, siano essi re o primi ministri, sono sempre stati Connect to people. Penso che sia una cosa così semplice ma la connessione è così profonda. Per esprimere la tua opinione e ascoltare ciò che le persone hanno da dire, digli cosa ne pensi, non può esserci una connessione più profonda di che. È un grande formato. Mi è piaciuto ascoltarlo. Mi sono sentito molto fortunato ad essere chiamato qui. Sono passati quasi dieci anni, quindi è fantastico aver preso parte a questa giornata. È un tale onore essere qui.

Madre ha aggiunto: “È un grande leader, dice qualcosa e prende tempo per le persone. Sta cercando di capire i loro problemi ed è fantastico. Sta raggiungendo diversi tipi di persone nelle piccole città e nei villaggi. Sta facendo un ottimo lavoro, evidenziando quelli che non molti conoscono davvero e facendoli risaltare”. Il loro eroismo è in primo piano. Non solo nel nostro paese, ma anche a livello globale, viene predicato, il che è sorprendente. Se può raggiungere piccoli villaggi, sono sicuro ispirerà anche molti giovani. Età senza impedimenti, ispirerà tutti.” .

Rohit Shetty ha anche affermato che il Primo Ministro è stato un’ispirazione per tutti i cittadini. Citando esempi tratti dal centesimo episodio, il regista ha affermato che lo spettacolo stava riunendo le persone. Ci sono eventi in programma per celebrare il centesimo episodio nei consolati indiani anche in altre parti del mondo.