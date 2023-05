35 persone con disabilità ricevono ausili dedicati

Sokoloenkosi Dube Matoto

NKOMWA Foundation Trust (NFT) in collaborazione con la Bible Society of Zimbabwe (BSZ) ha ridato speranza a 35 persone con disabilità nel distretto di Beitbridge, Matabeleland South, quando hanno donato dispositivi di assistenza personalizzati.

L’attrezzatura comprendeva 15 sedie a rotelle, un triciclo, sei bastoni da passeggio, due stampelle bianche, sette stampelle, tre posti a sedere, una comoda e un deambulatore a ruote, il tutto per un valore di circa 10.000 dollari.

Una delle beneficiarie, la signora Elizabeth Mzambi (93 anni) a cui è stata data una sedia a rotelle, ha affermato che l’intervento le ha dato un grande sollievo poiché ora sarebbe stata in grado di muoversi.

“Stavo lottando per spostarmi a causa della mia età avanzata e ora facevo affidamento sull’aiuto della mia famiglia. Cominciavo anche a sentirmi un peso per gli altri”, ha detto.

La signora Mzambi ha detto che la sedia a rotelle l’avrebbe aiutata a muoversi ea fare alcune delle faccende domestiche. “Non chiederò più alle persone di aiutarmi a spostarmi da un posto all’altro”, ha detto.

Anche Prudence Zulu (15 anni), affetta da paralisi cerebrale, ha ricevuto una sedia a rotelle. Sua zia, la signora Sibusisiwe Tlou, ha detto che prima della donazione doveva usare una carriola o portare sua nipote ogni volta che si spostava.

Ha detto che a causa della disabilità, sua nipote è rinchiusa in un posto per la maggior parte del tempo.

La signora Tulu ha detto che sua nipote ora potrà giocare con altri bambini mentre il suo desiderio è vedere sua nipote andare a scuola.

“Sono felice che mia nipote abbia una sedia a rotelle perché ora potrà muoversi e giocare con i suoi amici. Può anche accompagnare gli altri nei negozi e in altri posti, e mi piacerebbe vedere mia nipote andare in una scuola che può provvedere alla sua disabilità”.

Il signor Keith Zulu, un disc jockey e produttore musicale, si è messo su una sedia a rotelle. Ha detto che ora il suo lavoro sarebbe stato più facile perché avrebbe potuto vendere la sua musica e tenere concerti.

Il consigliere Edward Ndlovu di Beitbridge Ward 10 ha espresso la sua gratitudine alle due organizzazioni per il loro intervento.

In passato, ha detto, le persone con disabilità erano escluse in termini di sviluppo.

Il direttore del Nkomwa Foundation Trust, il signor Pick Nkomwa, ha dichiarato che il distretto di Beitbridge è il quarto distretto della provincia meridionale di Matabeleland a beneficiare della loro collaborazione con la Bible Society of Zimbabwe.

Altre regioni che ne hanno beneficiato sono Bolilima, Mangui e Gwanda.

Ha detto che questo programma è in linea con la politica del governo di non lasciare indietro nessun luogo o persona.

“Sono lieto che siamo riusciti a far sorridere 35 persone. Gli ausili sono essenziali per le persone con disabilità perché consentono loro di essere produttive, indipendenti e di vivere una vita dignitosa.

Ma il signor Nkoumua ha affermato che molte persone con disabilità necessitano di dispositivi di assistenza.

Ha esortato altri partner per lo sviluppo a prendere in considerazione il budget per le questioni relative alla disabilità nei loro programmi.

Coloro che generalizzano sulla disabilità dovrebbero condurre una valutazione o un sondaggio prima di imporre un programma alle persone. “La partecipazione e la consultazione sono essenziali se vogliamo realizzare un mondo inclusivo”, ha affermato Mtr Nkomwa.–@DubeMatutu.