Il Papa afferma che il Vaticano ha preso parte alla missione segreta di pace in Ucraina

Papa Francesco ha detto domenica che il Vaticano è impegnato in una missione di pace per cercare di porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina, aggiungendo che è anche pronto ad aiutare a restituire i bambini ucraini che sono stati portati in Russia o nel territorio occupato dai russi.

“C’è un compito in corso ora, ma non è stato ancora annunciato. Quando sarà pubblico, lo rivelerò”, ha detto il papa ai giornalisti durante il volo di ritorno da una visita di tre giorni in Ungheria.

“Penso che la pace si raggiunga sempre aprendo i canali. Non si può mai raggiungere la pace chiudendo… Non è facile.”

Il papa ha aggiunto di aver parlato della situazione in Ucraina con il premier ungherese Viktor Orban e con l’arcivescovo Hilarion, rappresentante della Chiesa ortodossa russa a Budapest.

“In questi incontri non abbiamo parlato solo di Cappuccetto Rosso. Abbiamo parlato di tutte queste cose. Tutti sono interessati al cammino verso la pace”, ha detto.

Da quando la Russia ha invaso l’Ucraina nel febbraio 2022, Francesco ha implorato la pace praticamente su base settimanale e ha ripetutamente espresso il desiderio di agire come mediatore tra Kiev e Mosca. La sua offerta finora non è riuscita a fare progressi.

Papa Francesco, 86 anni, aveva precedentemente affermato di voler visitare Kiev e Mosca in missione di pace.

Il primo ministro ucraino Denys Shmyhal ha incontrato il Papa giovedì in Vaticano e ha detto di aver discusso di una “formula di pace” proposta dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

[1/3] Papa Francesco tiene una conferenza stampa mentre torna in Vaticano dopo il suo viaggio apostolico in Ungheria in aereo il 30 aprile 2023. Vincenzo Pinto/Pool via REUTERS

Shmyhal ha anche chiesto aiuto per restituire i bambini. Kiev stima che quasi 19.500 bambini siano stati portati in Russia o nella Crimea occupata dai russi dall’invasione di Mosca nel febbraio dello scorso anno, in quelle che condanna come deportazioni illegali.

“La Santa Sede è pronta a fare questo (aiutare a riportare indietro i bambini) perché è la cosa giusta”, ha detto Francesco in aereo. “Tutti i gesti umani aiutano ma i gesti di crudeltà no. Dobbiamo fare tutto ciò che è umanamente possibile.”

Francesco, che sembrava essere in condizioni relativamente buone durante il viaggio, ha parlato della sua salute dopo essere stato ricoverato in ospedale a fine marzo con quella che il Vaticano ha definito all’epoca bronchite.

Ha detto di aver sentito molto dolore alla fine della sua udienza pubblica mercoledì 29 marzo e ha cercato di dormire.

Ha detto: “Non ho perso conoscenza, ma avevo la febbre alta e alle tre del pomeriggio il dottore mi ha portato immediatamente in ospedale”.

“Era una polmonite forte e grave nella parte inferiore del polmone. Grazie a Dio, posso parlarne. Il corpo ha risposto bene al trattamento, grazie a Dio”, ha detto. È stato rilasciato il 1 aprile.

Parte dei suoi polmoni sono stati rimossi da giovane in Argentina più di mezzo secolo fa.

Il papa ha detto che non ci sono stati cambiamenti nei piani per andare a Lisbona ad agosto per un raduno internazionale di giovani e poi a Marsiglia e in Mongolia separatamente.

(Segnalazione di Filippo Pullella). Scritto da Crispan Palmer; Montaggio di Hugh Lawson

