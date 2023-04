Xi saluta i lavoratori in vista della Giornata internazionale dei lavoratori

Lavoratori in un cantiere nella città di Zaozhuang, provincia di Shandong, Cina, 30 aprile 2023. / CFP

Il presidente cinese Xi Jinping domenica ha esteso i saluti festivi e i migliori auguri ai lavoratori del paese in vista della Giornata internazionale dei lavoratori, che cade il 1° maggio di ogni anno.

Xi, anche segretario generale del Comitato centrale del PCC e presidente della Commissione militare centrale, ha inviato saluti e auguri a nome del Comitato centrale del PCC.

Xi ha invitato i lavoratori a migliorare lo spirito lavorativo, aumentare il rispetto per i lavoratori esemplari e migliorare la qualità della lavorazione.

Li ha incoraggiati a lavorare sodo e ad impegnarsi con coraggio nell’innovazione per compiere solidi progressi nell’avanzamento della modernizzazione della Cina e svolgere un ruolo di primo piano nel nuovo viaggio per costruire la Cina in un paese più forte e raggiungere il ringiovanimento nazionale.

Xi ha anche esortato i comitati del Partito e i governi a tutti i livelli a proteggere i diritti e gli interessi legittimi dei lavoratori, ad aiutarli seriamente a risolvere i loro problemi e difficoltà e a promuovere un ambiente sociale in cui il lavoro e i lavoratori siano trattati con grande rispetto e rispetto.