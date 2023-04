“Love Island” presto su W9 con Delphine Wespiser

Stefan Cardinale – Corbis/Corbis via Getty Images Stefan Cardinale – Corbis/Corbis via Getty Images Delphine Wespiser, qui nel maggio 2022 vicino a Parigi, al Roland-Garros.

TV – Undici persone si preparano a partire per le Isole Canarie per trovare l’amore. Questo parco giochi, che potrebbe essere adatto a tutti i reality show, è la versione francese del dating show britannico Now L’isola dell’amore. Sbarcherà in TV (su W9) il 24 aprile, come rivelato dalla stampa, questo martedì 4 aprile, dai team di produzione e dal gruppo M6 che trasmetterà il programma.

Esci Nabilla Vergara, che ha ospitato il primo tentativo di adattare il concetto nel 2020 per Amazon Prime Video. È l’ex Miss Francia Delphine Weisbeiser a prendere le redini. ” L’amore è molto importante per me ha respirato durante la conferenza stampa di presentazione e continua: “ Conosci la mia allergia alla coppia. L’amore è la cosa più importante per me nella vita. »

Quali sono le prospettive di questo annuncio?

Dalla sua incoronazione su TF1 nel 2012, la reginetta di bellezza ha lavorato regolarmente in televisione, in particolare come editorialista dal 2018 per TPMPIl controverso spettacolo di Cyril Hannon durante il quale ha cantato, durante l’intervallo tra i tour presidenziali del 2012, le lodi di Marine Le Pen.

Durante le dieci settimane di riprese, Delphine Wespiser sarà al fianco dei candidati consigliandoli, consolandoli e guidandoli nell’avventura.

20mila euro per partecipare

pece amore isola francia Semplice, è lo stesso fenomeno britannico, che ha già nove stagioni, diversi milioni di spettatori ogni sera nel Regno Unito e una varietà di versioni internazionali (Svezia, Italia, Belgio, Olanda, USA). Decine di single si ritrovano in una villa, proprio qui a Gran Canaria, con l’obiettivo di ritrovarsi appena arrivati.

Sono single e cercano il vero amore! 💛 #LoveIslandFr, l’app di incontri in tempo reale, in arrivo… https://t.co/Adzek6WKJr -W9 (@w9) Guarda il tweet

Man mano che l’avventura procede, gli spettatori sono invitati a esprimere la propria opinione sugli scapoli, tramite un’app che possono scaricare gratuitamente sul proprio smartphone. Dalla scelta dei nuovi arrivi in ​​villa alle missioni, fino alle apparizioni per scapoli, lo spettatore è re e dovrà Finalmente Scegli la loro coppia preferita. con la chiave? 20mila euro per partecipare.

Inizia su M6 e tutti i giorni su W9

Non aspettarti di trovare volti familiari L’isola dell’amore. La maggior parte di loro non è conosciuta sui social network e non è una professionista della televisione. La produzione insiste sul fatto che sono anonimi e afferma di aver essenzialmente effettuato casting di strada selvaggi oltre ai 6.500 ordini ricevuti. I profili sono giovani e includono un’infermiera che ama gli uccelli e un calciatore professionista che si sente molto a suo agio nel suo fisico.

Il lancio dello spettacolo è previsto per lunedì 24 aprile nella seconda parte della serata su M6, prima di andare in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su W9, alle 20:00, e poi di nuovo su 6play. Aggiunti 2 slot di trasmissione in diretta di 2 ore (tardo pomeriggio e dopo le 22:00), per gli abbonati Orange e 6 Play Max. Il conto alla rovescia è iniziato e 58 telecamere sono a pieno carico.

