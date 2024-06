L’Oceano Atlantico sta cominciando a crollare e le conseguenze sono già chiare

© Hubert Neufeld / Unsplash

Il cambiamento climatico è una realtà innegabile che solleva preoccupazioni sui suoi potenziali impatti. Tra i tanti scenari preoccupanti, attira particolare attenzione l’idea di un collasso della circolazione atlantica. Ispirato da film come Il giorno successivoQuesto scenario descrive un mondo che vive disastri climatici improvvisi ed estremi. Ma quanto è reale questo rischio? Recenti ricerche, pubblicate sulla rivista scienzafornisce nuovi elementi su questo argomento.

Comprendere la circolazione oceanica

Il sistema della Corrente Atlantica funziona in modo molto simile alla circolazione umana, distribuendo calore e sostanze nutritive in tutto il mondo. L'acqua calda proveniente dai tropici si sposta verso nord lungo la costa atlantica degli Stati Uniti prima di attraversare l'Oceano Atlantico. Evaporando, l'acqua superficiale diventa più salata e densa, quindi affonda verso sud. La variazione di temperatura e salinità alimenta questo sistema biologico.

Tuttavia, se questo sistema si indebolisse, le conseguenze climatiche potrebbero essere catastrofiche. Le calotte glaciali, rilasciando rapidamente gli iceberg, riducono la salinità dell’oceano, rallentando così il sistema. Se le acque superficiali smettessero di diminuire, la loro circolazione potrebbe collassare, portando al raffreddamento in Europa e Nord America, alla siccità in Amazzonia e nel Sahel e all’accelerazione del riscaldamento globale e dello scioglimento in Antartide, il tutto nel giro di pochi anni o decenni.

Oggi la calotta glaciale della Groenlandia si sta sciogliendo rapidamente e alcuni scienziati temono un’imminente svolta per le correnti atlantiche. Ma è davvero così?

Torna indietro nel passato

Per comprendere i rischi attuali, è necessario guardare alla storia climatica della Terra. Negli anni '80, Hartmut Heinrich e colleghi studiarono i campioni di sedimenti marini per valutare il seppellimento sicuro delle scorie nucleari nell'Oceano Atlantico settentrionale. Questi sedimenti contengono preziose informazioni sulle condizioni passate, accumulate nel corso di centinaia di migliaia di anni.

Lì Heinrich trovò diversi strati ricchi di granuli minerali e frammenti di roccia provenienti dal terreno e trasportati dagli iceberg. Questi strati, che corrispondono a periodi in cui gli iceberg andavano alla deriva in modo estensivo, hanno coinciso con un significativo indebolimento delle correnti atlantiche. Questi periodi sono conosciuti come gli Eventi Heinrich.

Gli archivi naturali come i nuclei di sedimenti vengono utilizzati per comprendere il passato. Misurando gli isotopi di uranio presenti in questi sedimenti, i ricercatori possono stimare il tasso di deposizione dei detriti portati dagli iceberg. Ciò rende possibile confrontare le quantità di acqua dolce rilasciate nell’oceano durante questi eventi passati con quelle osservate oggi.

Questi dati suggeriscono che, sebbene la Groenlandia stia attualmente perdendo una quantità allarmante di ghiaccio, rispetto a un evento Heinrich di medie dimensioni, questo scioglimento potrebbe non durare abbastanza a lungo da causare il collasso del flusso.

Scenario attuale

La ricerca attuale suggerisce che, sebbene la Groenlandia stia perdendo quantità significative di ghiaccio, è improbabile un’imminente chiusura del sistema della Corrente Atlantica nei prossimi decenni. Gli eventi di Heinrich durarono circa 200 anni, mentre la situazione attuale, pur preoccupante, non sembra in grado di mantenere lo stesso livello di fermento per un periodo così lungo.

Gli iceberg sono più efficaci dell’acqua di fusione terrestre nel distruggere i corsi d’acqua perché trasportano l’acqua dolce direttamente dove scorre il flusso. Tuttavia, il futuro aumento delle temperature spingerà la calotta glaciale della Groenlandia lontano dalla costa troppo presto per consentire il trasporto di acqua dolce sufficiente da parte degli iceberg.

Le proiezioni indicano che la forza dell’Atlantic Overturning Circulation (AMOC) potrebbe diminuire dal 24% al 39% entro il 2100. Questo calo, sebbene significativo, non raggiunge il livello dei più intensi eventi Heinrich. Pertanto, il rischio di un collasso completo del sistema attuale nel prossimo futuro rimane limitato. L’acqua di scioglimento, mescolandosi con l’acqua di mare e spostandosi lungo la costa, avrà un impatto minore rispetto agli iceberg alla deriva.

Preoccupazioni future

Anche se lo scenario drammatico di una chiusura completa del traffico atlantico sembra improbabile nel breve termine, ciò non significa che il sistema sia immune da ogni rischio. Il futuro del sistema della Corrente Atlantica dipenderà probabilmente da una combinazione di rallentamento degli iceberg e aumento del deflusso. A ciò si aggiunge l’aumento della temperatura della superficie dell’oceano, che potrebbe rallentare ulteriormente la corrente.

Il sistema circolatorio della Terra resta quindi in pericolo, ma la storia suggerisce che il pericolo non è così imminente come alcuni temono. Tuttavia, sono necessari sforzi significativi sul cambiamento climatico per mitigare i rischi.

