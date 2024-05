Conoscevate il mammifero più piccolo del pianeta? Una piccola creatura, lunga solo pochi centimetri

Il mondo animale è pieno di meraviglie e sorprese e i mammiferi non fanno eccezione. Dai giganti come il Paraceratherium (il rinoceronte senza corna) alle minuscole creature come il Salpingotulus michaelis, la diversità di dimensioni e forme è impressionante.

Mentre esploriamo la storia dei più piccoli mammiferi della storia, dal minuscolo insettivoro vissuto 53 milioni di anni fa al minuscolo toporagno etrusco che vive ancora tra noi, ci viene in mente una domanda istintiva. Quale di loro è in realtà il mammifero più piccolo del mondo?

Mammiferi: una classe affascinante e diversificata

I mammiferi si distinguono per la capacità di allattare i piccoli e di regolare la temperatura corporea. Sono una meravigliosa classe di animali. Risalgono a circa 225 milioni di anni fa, epoca in cui i dinosauri governavano la Terra. Dopo essersi estinti circa 65 milioni di anni fa, i mammiferi hanno vissuto un’esplosione di diversità e prosperità.

Grazie alla loro adattabilità e alla loro intelligenza sofisticata, i mammiferi si sono evoluti nel corso della storia fino a occupare quasi tutti gli habitat del pianeta. Dagli aridi deserti alle ghiacciate regioni polari. Questa notevole capacità di adattamento ha permesso loro di colonizzare un’ampia gamma di nicchie ecologiche, dando vita a una sorprendente diversità di specie.

Oggi esistono più di 5.400 specie di mammiferi. Si va dal contendente al titolo di mammifero più piccolo del mondo, la falange nana, che pesa appena 30 grammi, fino agli elefanti africani, giganti che possono pesare fino a 6 tonnellate. Questa straordinaria diversità rende i mammiferi uno dei gruppi di animali più affascinanti e ampiamente studiati del regno animale. In effetti, continuano a stupire e ispirare i ricercatori di tutto il mondo.

Il più piccolo mammifero della storia

Tra le migliaia di specie di mammiferi che popolavano il nostro pianeta, Batodonoides vanhouteni si distingue per le sue piccole dimensioni. Questi piccoli mammiferi insettivori vissero circa 53 milioni di anni fa. È considerato il mammifero più piccolo mai trovato al mondo.

Scoperto grazie a fossili rinvenuti in Nord America, B. vanhouteni appartiene a un antico gruppo di animali insettivori chiamati leptictidi. Queste piccole creature, vicine ai mammiferi moderni, si distinguono per le loro piccole dimensioni e la loro dieta a base di insetti. Vissero in un'epoca in cui i mammiferi iniziarono a diversificarsi dopo l'estinzione dei dinosauri.

Batodonoides vanhouteni (il modello nella foto) visse circa 50 milioni di anni fa nell'attuale Wyoming. Era così piccolo che poteva arrampicarsi su una matita e pesava appena una banconota da un dollaro! I suoi parenti viventi più stretti sono i toporagni e le talpe moderni. pic.twitter.com/jfBLe7bgpo — Museo Americano di Storia Naturale (@AMNH) 19 novembre 2017

Batodonoides vanhouteni pesa circa 1,3 grammi, dimensioni simili ad alcuni insetti. Le sue piccole dimensioni erano probabilmente un adattamento al suo stile di vita insettivoro. Ciò gli permetteva di infilarsi in piccoli spazi in cerca di prede.

Sebbene il Batodonoides vanhouteni sia ormai estinto, la sua storia dimostra la straordinaria diversità e adattabilità dei mammiferi nel corso di milioni di anni. Le sue piccole dimensioni lo rendono un notevole esempio di evoluzione e adattamento di una specie al suo ambiente.

Il mammifero più piccolo del mondo oggi

Il titolo di mammifero più piccolo del mondo è attualmente detenuto dal toporagno etrusco (Suncus etruscus). Questa piccola creatura, conosciuta anche come toporagno pigmeo, è originaria della regione mediterranea, sebbene si sia diffusa in altre parti del mondo a causa dell'attività umana.

Pesa circa 1,8 grammi, equivalente al peso di una moneta. La lunghezza del suo piccolo corpo varia solitamente tra 3 e 5 centimetri e le sue dimensioni non sono maggiori di quelle dell'articolazione di un dito umano. Queste dimensioni estremamente ridotte lo rendono un esemplare affascinante da studiare per biologi e zoologi.

Il toporagno etrusco è un vorace insettivoro, nutrendosi principalmente di insetti, vermi e altre piccole prede che trova nel suo ambiente. Nonostante le loro piccole dimensioni, sono molto attivi e devono costantemente cercare cibo per sostenere il loro rapido metabolismo. Questa piccola bestia deve mangiare ogni giorno otto volte il suo peso corporeo.

Incredibili modifiche del toporagno etrusco

Il toporagno etrusco ha proprietà sorprendenti. Sicuramente, la loro puntura è 12 volte più veloce del battito delle palpebre dell'occhio umano medio. Ciò lo rende uno dei predatori più pericolosi nonostante le sue piccole dimensioni.

Inoltre, i toporagni etruschi spesso trasportavano i loro piccoli afferrandoli saldamente con i denti alla base della coda. Se li trascinano dietro come una piccola carovana. Questo ingegnoso metodo di trasporto consente loro di proteggere i loro piccoli mentre sono ancora alla ricerca di cibo e si muovono rapidamente.

Il toporagno etrusco è uno straordinario esempio della diversità e dell'adattabilità dei mammiferi. Nonostante le loro piccole dimensioni, sono riusciti a sopravvivere e prosperare in una vasta gamma di ambienti. Ciò dimostra la straordinaria capacità dei mammiferi di adattarsi a condizioni diverse e spesso difficili.

attraverso com.iflscience