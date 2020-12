Le estinzioni di massa della vita sulla Terra avvengono in cicli di 27 milioni di anni: Studio

Le estinzioni di massa coincidono con i principali impatti di asteroidi e un flusso di lava devastante.

I paleontologi avevano scoperto in precedenza che le estinzioni di massa simili alla vita marina non erano eventi casuali.

L’estinzione di massa della vita sulla Terra sembra seguire uno schema regolare, A. Nuovo studio Lei suggerisce.

Lo studio indica che la diffusa mortalità degli animali che vivono sulla Terra – inclusi anfibi, rettili, mammiferi e uccelli – segue un ciclo di circa 27 milioni di anni.

Lo studio ha anche affermato che queste estinzioni di massa coincidono con gli impatti di grandi asteroidi e un flusso vulcanico distruttivo di lava.

“Sembra che le estinzioni di massa globali siano state causate dagli impatti più catastrofici e da enormi vulcani, e talvolta potrebbero aver operato collettivamente”, ha detto l’autore principale Michael Rampino della New York University. dichiarazione.

Come può essere questo? Un asteroide o una cometa non influiscono in modo completamente casuale? Apparentemente no, suggerisce lo studio, a causa dell’orbita del nostro pianeta attraverso la galassia.

Il Sistema Solare attraversa la parte affollata della nostra Via Lattea circa ogni 30 milioni di anni. Durante quei periodi, gli acquazzoni di comete potrebbero avere impatti importanti sulla Terra.

“Queste nuove scoperte relative a un’improvvisa estinzione di massa simultanea sulla terra e negli oceani, e un ciclo combinato che si estende da 26 a 27 milioni di anni, conferisce credibilità alla nozione di eventi catastrofici globali periodici come fattori di estinzione”, ha detto Rampino.

“In effetti, è già noto che tre dei genocidi di specie sulla terra e in mare si sono verificati contemporaneamente ai tre maggiori impatti degli ultimi 250 milioni di anni, ciascuno in grado di provocare una catastrofe globale e le conseguenti estinzioni di massa. “

Gli impatti potrebbero creare condizioni che metterebbero sotto pressione e possibilmente ucciderebbero la vita selvaggia e marina, compresa la diffusione di oscurità, grandine, incendi boschivi, piogge acide e impoverimento dello strato di ozono, afferma lo studio. I tipi più famosi di asteroidi che conosciamo sono quelli che uccisero i dinosauri circa 66 milioni di anni fa e che generalmente spazzarono via il 70% delle specie sulla Terra.

Rampino ha detto: “Sembra che gli effetti di grandi corpi e impulsi di attività interna della Terra che creano attività vulcanica nel diluvio di basalto possono incorrere nello stesso periodo di estinzione che è durato 27 milioni di anni, e possono essere guidati dalla nostra orbita nella galassia.

Riguardo a dove siamo nel ciclo attuale, ha detto a USA TODAY che siamo a circa 20 milioni di anni dalla prossima estinzione di massa prevista a causa di un attacco di comete o di attività vulcanica.

Lo studio è stato pubblicato venerdì sulla rivista Biologia storica.

