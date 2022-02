Rimane ancora il mistero dell’origine dei detriti spaziali che si sono scontrati con la luna

⇧ [VIDÉO] Potrebbe piacerti anche questo contenuto del partner (dopo la pubblicità)

I detriti spaziali sono diretti verso la luna, dove dovrebbe schiantarsi all’inizio di marzo 2022. Identificato per la prima volta come un razzo booster Falcon 9 di SpaceXSarebbe, infatti, i resti di un missile cinese. Tuttavia, lunedì la Cina ha negato la responsabilità del relitto, nonostante l’affermazione del team dell’Università dell’Arizona.

Il numero di detriti spaziali, la loro massa combinata e l’area totale che occupano è in costante aumento dall’inizio dell’era spaziale. Il gran numero di frammentazione orbitale dei veicoli spaziali e degli stadi di lancio si aggiunge al problema.

Tra il 1959 e il 2019, dozzine di veicoli spaziali sono atterrati sulla superficie lunare, chilogrammi di spazzatura sono stati abbandonati e vi sono state depositate cose insolite. Si stima che 189.494 kg (cioè 200 auto) sia la massa di tutte le cose che gli esseri umani hanno lasciato la luna.

Dall’America alla Cina…

Bill Gray, un ricercatore indipendente in dinamica orbitale, ha condiviso alla fine di gennaio i risultati secondo cui il derelitto SpaceX Falcon 9, lanciato nel 2015, colpirà la luna all’inizio di marzo 2022. Ha iniziato a tracciare questo particolare pezzo di rottame metallico. Nel marzo 2015, circa un mese dopo il lancio del Falcon 9. Quest’ultimo ha percorso 1 milione di miglia (1,6 milioni di km) — quasi quattro volte la distanza tra la Terra e la Luna — per aiutare il Deep Space Climate Observatory della National Oceanic and Atmospheric Administration (National Oceanic and Atmospheric Administration). DSCOVER) inizia il suo viaggio verso Lagrange Point 2, un’orbita solare gravitazionalmente stabile.

A quel tempo, B. Gray ha indicato che lui e altri hanno identificato questi detriti come il secondo stadio del missile. Inoltre, queste scoperte furono confermate da molti eminenti astronomi. Il Washington Post È stato tra i media che hanno riportato le sue scoperte. b spiegato. Grigio, in a Post sul blogQuello ” L’oggetto era circa la luminosità che ci aspettavamo ed è apparso in tempo, muovendosi in un’orbita ragionevole “.

Dopo che un utente del database Horizons, gestito da Giorgini, che stabilisce posizioni e orbite per circa 1,2 milioni di oggetti nel sistema solare, ha chiesto all’ingegnere se fosse sicuro che l’oggetto provenisse da SpaceX, quest’ultimo lo ha ricontrollato. Sentiva che la traiettoria post-lancio di DSCOVR non si avvicinava alla Luna.

Giorgini riferì le sue scoperte a Gray. Quasi immediatamente, quest’ultimo ha notato alcune incongruenze con la sua teoria iniziale, in particolare come la traiettoria del razzo e il volo sulla Luna fossero diversi da quelli mostrati dalle proiezioni originali. La sua attenzione cadde su un missile di origine cinese. Il 23 ottobre 2014, un razzo Long March 3C ha lanciato la navicella spaziale cinese Chang’e-5 T1, che ha sorvolato la luna prima di tornare sulla Terra. Questo lancio è stato un preludio al successo Missione Chang’e-5 nel 2020 che ha visto l’agenzia spaziale restituire rocce e polvere lunari sulla Terra per motivi di studio.

La conferma è arrivata dagli studenti dell’Università dell’Arizona. Usando il sistema RAPTORS, un telescopio in cima all’edificio Kuiper Space Science nel campus, hanno effettuato osservazioni nelle notti del 21 gennaio e del 7 febbraio (l’ultima volta che un pezzo del razzo è stato visibile).

Vishnu Reddy, professore associato presso UArizona che è coinvolto nella gestione del campo aerospaziale presso Outreach Lab, afferma in comunicazione : ” Abbiamo preso uno spettro (che può rivelare la composizione fisica di un oggetto) e lo abbiamo confrontato con i razzi cinesi e i razzi SpaceX di tipo simile, e corrisponde al razzo cinese. Questa è la migliore corrispondenza possibile a questo punto. “.

Inoltre, Campbell, uno degli studenti di V. Reddy, si è concentrato sulla fotometria di un oggetto, il che significa che ha determinato la velocità con cui ruotava. Gli oggetti Rocket hanno un modello di luminescenza distinto che è facilmente riconoscibile.

Reddy ei suoi studenti forniscono un feedback al Jet Propulsion Laboratory della NASA per aiutare a localizzare l’impatto, che può essere ripreso e verificato dal Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) della NASA. Stimano che i detriti raggiungeranno o si avvicineranno al cratere di Hertzsprung sul lato opposto della luna, il lato opposto, il 4 marzo.

” Questo sarà il nuovo sito archeologico sulla luna “,” scrivere L’archeologa spaziale Alice Gorman in un articolo pubblicato su Space.com. ” Impareremo qualcosa sulla geologia del sito grazie alle differenze di colore e alla distribuzione del materiale espulso. Questa è un’occasione per saperne di più sul misterioso lato nascosto della luna “.

Nota che nessuno sa dove sia il secondo stadio del razzo SpaceX, sicuramente nello spazio profondo…

La Cina confuta la versione della NASA

Ma lunedì il ministero degli Esteri cinese ha respinto la richiesta Conferenza stampa. Un portavoce di Wang Wenbin afferma che il booster in questione è ” È entrato in sicurezza nell’atmosfera terrestre ed è stato completamente bruciato Aggiunge che Pechino Supporta coscienziosamente la sostenibilità a lungo termine delle attività nello spazio “.

La Cina mira a diventare una superpotenza nello spazio e l’anno scorso ha compiuto un’impresa storica, lanciando la missione con equipaggio più lunga verso la sua nuova stazione spaziale. La seconda economia più grande del mondo ha investito miliardi in un programma spaziale militare e spera di mandare gli esseri umani sulla luna.

Tuttavia, la Cina ha perso il controllo dei veicoli spaziali in passato, anche nel maggio 2021 quando “la maggior parte” del primo stadio del razzo Long March-5B (che ha lanciato il modulo della stazione spaziale cinese Tianhe nell’orbita terrestre) si è disintegrato sull’India Oceano. Nel 2020, un altro relitto di una lunga passeggiata si è schiantato contro i villaggi della Costa d’Avorio, provocando danni ma nessun ferito.

Quale seguito sui detriti spaziali?

B crede. Gray, che ha rintracciato detriti spaziali, asteroidi e oggetti vicini alla Terra per 25 anni, afferma che qualunque sia il nome del razzo, la collisione imminente potrebbe essere il “primo caso non intenzionale” di detriti di veicoli spaziali che colpiscono la Luna. L’impatto dovrebbe creare un nuovo cratere, ma non danneggerà molto la luna.

” Spesso non abbiamo la possibilità di seguire qualcosa che sappiamo colpirà la luna in anticipo. disse Tanner Campbell. ” C’è particolare interesse nell’osservare come gli impatti producono crateri. È anche interessante dal punto di vista della previsione orbitale, perché [ce débris] Viaggia tra la Terra e la Luna senza propulsione. In modo da poter valutare i nostri modelli e le nostre aspettative “.

Questo booster è solo un pezzo di molte spazzatura spaziale che il team di UArizona e altri in tutto il mondo stanno monitorando. Secondo Reddy, ci sono circa 3.500 satelliti attivi in ​​orbita attorno alla Terra e altri 20.000 sono spazzatura o spazzatura spaziale. Tuttavia, c’è molta meno spazzatura spaziale attorno alla Luna. Ad esempio, nel 2018, il team di Uarizona ha rintracciato la stazione spaziale cinese Tiangong-1 prima che precipitasse in mare il 31 marzo. Nel 2021, il team ha rintracciato un razzo Long March 5B caduto sulla Terra l’8 maggio.

Come indicato da B. Grigio,” Non possiamo incolpare SpaceX o la Cina per fare ciò che gli altri hanno fatto per decenni semplicemente ignorando il problema Conclude, ironicamente. Direi loro che se mi fanno sapere dove sono diretti i loro affari, in primo luogo, possiamo evitare questo tipo di confusione. “.

Si spera che il recente interesse per la spazzatura spaziale aumenterà la consapevolezza di ciò che galleggia nello spazio profondo e di ciò che “diventa”.