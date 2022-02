Un luogo rituale unico per la caccia di massa al cervo nel periodo neolitico

Sarai anche interessato

Un progetto di scavo archeologico condotto dal 2012 da un team franco-giordano nelle montagne Khashabiya di Al-Jafr in Deserto Dalla Giordania ho appena fatto una scoperta sorprendente. Il gruppo In effetti riporta le strutture svelanti Che costituisce il più antico modello architettonico conosciuto al mondo, risalente al 7000 aC Archeologi, “Aquiloni nel deserto”. Queste sono strutture delimitate muri Può essere lungo diversi chilometri. La sua forma permette di guidare gli stormi di prede, di dirigerli verso collo di bottiglia Quindi in uno spazio limitato da uccidere. Gli autori attribuiscono l’evoluzione di questi otto aquiloni del deserto alla tribù Ghassanid. Questa tribù probabilmente praticava la caccia collettiva per un gran numero di Cervo attraverso queste strutture.

Sito di caccia e rituale

Il team di archeologi ha anche scoperto a Installazione rituale A livello del sito, che comprende un altare, marionette e anche due pannelli in pietra. Sono stati tagliati per sembrare umani e hanno all’incirca le stesse dimensioni.

Gli archeologi in Giordania hanno scoperto due dipinti a forma umana risalenti al 7000 a.C. © Ministero del Turismo della Giordania Attraverso Autorità Palestinese

Quindi sembrava che la caccia collettiva dei Ghassanidi fosse collegata a un culto, ma gli scopritori non ne parlano più. È interessante notare che questa scoperta avviene in un’area remota della Giordania dove è difficile condurre scavi archeologici, il che rende questa scoperta della cultura. preistorico a Medio Oriente più prezioso.

