La NASA svela 30 nuove immagini spaziali dell’Hubble Cosmic Wonders Telescope

NASA, Agenzia spaziale europea, JL Lee (California Institute of Technology) e A. Filipenko (Università della California – Berkeley); Guaritrice: Gladys Cooper (NASA / Catholic University of America)



Il telescopio spaziale Hubble è stato un pioniere della scienza sin dal suo lancio nel 1990, ma ci ha anche fornito una finestra che apre i nostri occhi (oltre che mente e cuore) all’universo.

La NASA è ancora impegnata a celebrare la longevità del telescopio e il suo ultimo giro di coriandoli è di 30 nuove aggiunte all’immagine che copre Catalogo Caldwell. Il catalogo è un elenco di oggetti spaziali che gli astronomi dilettanti possono vedere.

Le nuove immagini coprono ammassi stellari scintillanti, nebulose spettrali e galassie gloriose.

“Hubble ha catturato queste immagini nel corso della sua carriera e le ha utilizzate nella ricerca scientifica o nei test di ingegneria, ma la NASA non ha ancora elaborato completamente le immagini per il rilascio pubblico”. L’agenzia spaziale ha detto in una dichiarazione venerdì.

Dai un’occhiata a queste incredibili novità in Hubble Space.

La NASA svela 30 nuove stupefacenti foto spaziali di Hubble in una memoria epica Vedi tutte le foto

Il telescopio è un progetto congiunto della NASA e dell’Agenzia spaziale europea.

Ci sono 109 articoli nel catalogo di Caldwell e Hubble ha ora raccolto le foto di 87 di loro. Potresti Esplora il catalogo Per suggerimenti su come scoprirli da soli.