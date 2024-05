“Dallo spazio, siamo tutti cittadini della Terra” al capo della NASA

In un'intervista a Vatican News, il capo della NASA, l'agenzia federale statunitense responsabile dei programmi spaziali, ha sottolineato l'importanza della cooperazione tra la Santa Sede e gli Stati Uniti nel campo spaziale. Per Bill Nelson, i viaggi nello spazio forniscono preziose lezioni sulla fratellanza umana.

Deborah Castellano LeBoeuf – Città del Vaticano

“Sono molto felice che il Vaticano sia così coinvolto nelle questioni spaziali, attraverso il suo osservatorio, che la dice lunga sull'esplorazione del cieloVenendo a Roma per partecipare al Secondo Incontro Globale sulla Fraternità Umana, #BeHuman questo fine settimana, l'amministratore della NASA Bill Nelson ha espresso a Vatican News la sua felicità nel vedere la Santa Sede partecipare all'esplorazione spaziale. Coloro che hanno guidato e addestrato missioni spaziali vedono lo spazio come un'offerta una preziosa lezione umana per la fratellanza.





Anche Bill Nelson, ex senatore, ha visitato l'Italia questa settimana come parte degli sforzi della NASA per rafforzare le relazioni spaziali in tutto il mondo e sostenere l'esplorazione pacifica dello spazio. Ha incontrato il capo dell'Agenzia Spaziale Italiana per discutere delle collaborazioni attuali e future, che includono il programma Artemis, che mira a un viaggio sulla Luna entro il 2026, la Stazione Spaziale Internazionale, l'esplorazione di Marte e Venere e le missioni di studio della Terra. Ne parliamo con Vatican News.

Molti non sono a conoscenza della cooperazione di lunga data tra gli Stati Uniti e la Santa Sede nell’esplorazione spaziale. Potete illuminarci su questa preziosa collaborazione?

La maggior parte delle persone non sa nemmeno dell'Osservatorio Vaticano e del suo interesse per lo spazio che risale ai tempi di Copernico e Galileo e alimentato dall'interesse del Vaticano per la scienza.

È interessante notare che uno degli scienziati dell'Osservatorio Vaticano sta partecipando con noi, la NASA, alla missione OSIRIS-REx, che mirava a raccogliere un campione da un asteroide e riportarlo sulla Terra. Un campione di questo asteroide, chiamato Bennu, si trova ora al Johnson Space Center di Houston. Gli scienziati hanno cominciato ad esaminarlo e uno di loro è qui in Vaticano.

Il fatto che il Vaticano abbia un osservatorio la dice lunga sull'esplorazione del cielo. Ricordo la prima frase della Genesi che gli astronauti cantarono quando orbitarono per la prima volta attorno alla Luna: “In principio Dio creò i cieli e la terra“Questa è stata la missione Apollo 8 nel Natale del 1968. Quando orbitarono attorno al lato nascosto della Luna e improvvisamente videro la Terra, con queste parole si rivolsero agli abitanti della Terra. Sono molto felice che il Vaticano sia coinvolto nelle questioni spaziali il suo osservatorio.





La Specola Vaticana, situata sulle alture di Castel Gondolfo.

Anche tu sei a Roma per il 2° Meeting Globale di #BeHuman l'11 maggio. Perché partecipare?

Innanzitutto, gli organizzatori mi hanno invitato a fare una presentazione ai partecipanti, la maggior parte dei quali premi Nobel per la pace, sulla Terra e su come la vediamo dallo spazio. La Terra, infatti, è così bella, così colorata e, allo stesso tempo, sembra così fragile, sospesa nel nulla dello spazio.

Ho anche spiegato loro che quando ho viaggiato nello spazio 38 anni fa, mentre orbitavo attorno alla Terra ogni 90 minuti, non ho visto divisioni razziali, né divisioni religiose, né divisioni politiche. Quando guardi la Terra dallo spazio, ti rendi conto che siamo tutti cittadini del Pianeta Terra.

Poiché il tema dell'incontro riguardava la pace, la riconciliazione e i diritti umani, mi hanno invitato a fare alcuni commenti preliminari, che sono stato felice di fare, sulla mia visione della Terra dallo spazio.





Come ricevi gli insegnamenti di Papa Francesco?

Papa Francesco fa quello che dice. I due grandi comandamenti che Gesù di Nazareth ha dato sono amare Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. Il secondo dei grandi comandamenti è amare il tuo prossimo come te stesso. E penso che sia ciò che Papa Francesco predica continuamente. Fa quello che dice.