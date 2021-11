La palla di fuoco illumina il cielo della Carolina :: WRAL.com

Quando molti sono venuti a vedere quattro astronauti diretti alla Stazione Spaziale Internazionale a bordo della capsula SpaceX Crew Dragon, hanno avuto un’altra sorpresa. Bolide.

Questa era molto probabilmente una roccia spaziale che è entrata nell’atmosfera terrestre, ed è possibile che questa fosse una piccola parte di detriti orbitali. Sebbene il prossimo grande relitto pirata dovrebbe tornare nell’entroterra, il malfunzionamento del satellite Starlink, lanciato l’anno scorso, non dovrebbe tornare per diversi giorni, secondo il Corporazione aerospaziale Chi tiene traccia di queste cose.

L’oggetto si illumina notevolmente e sembra disintegrarsi vicino all’orizzonte. Gli scienziati si riferiscono a questi oggetti luminosi, usando Venere come confronto, come palle di fuoco o palle di fuoco. Se questa roccia spaziale sopravvive alla caduta, il che è altamente improbabile, i restanti lucci che raggiungono la Terra sono noti come meteoriti.

Più di 250 segnalazioni sono arrivate da persone, principalmente dalla Carolina del Nord e dalla Virginia. I rapporti indicano che la palla di fuoco era visibile dalla Carolina del Sud alla Pennsylvania.

Se vedi la meteora, pInvia ciò che hai visto all’American Meteor Society. I rapporti della folla vengono utilizzati per la stima della traiettoria.