Poonawala: Forniremo sicurezza se Poonawala lo chiederà

Mumbai: venerdì il governo del Maharashtra ha dichiarato all’Alta corte di Bombay che avrebbe fornito un’adeguata sicurezza se richiesto da Adhar Poonawala, CEO del Serum Institute of India (SII), che ha sviluppato un vaccino COVID-19 per prevenire la pandemia di COVID-19. Dopo aver ascoltato la risposta del governo, la corte ha chiuso la causa di interesse pubblico cercando maggiore sicurezza per l’industriale di Pune. Poonawala è già protetto dalla categoria CRPF “Y” ​​del governo centrale. La petizione è stata presentata dall’avvocato Dutta Mani, che ha affermato che la sicurezza non era sufficiente per Poonawala, che sta affrontando minacce sulla fornitura di vaccini, e ha ordinato ai governi centrali e statali di fornire la sicurezza Good Plus. Il procuratore generale Deepak Thackeray per conto del governo dello stato ha risposto a un banco composto dal giudice SS Shinde e dal giudice NJ Jamadar. Queste sono questioni personali. La persona d’affari a cui si presenta questa petizione potrebbe non conoscere il contenuto della petizione originale. E se domani non avesse paura di me e non avesse sicurezza? La corte ha detto nell’occasione.