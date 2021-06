Impara a guidare con “College of Learning Sciences, TU” dove insegni + misuri come nessun altro

Quando si parla di college educazione o educazione Pensi che dovresti laurearti e diventare un insegnante, ma qualcuno di voi lo sa?Facoltà di Scienze dell’Apprendimento e dell’Educazione La Tamasat University è un gruppo con la parola formazione scolastica MaNon si è laureato direttamente come insegnante! Inoltre, è interessante studiare e misurare diversi risultati di apprendimento che sono anche oggi unici Campus da sogno Pertanto, vorrei portare i bambini a conoscere meglio il gruppo.

Impara a guidare con la “Faculty of Learning Sciences University of Thammasat dove lo studio e la misurazione dei risultati non hanno eguali”.

Ulteriori informazioni su “College of Learning and Teaching Sciences, TU” per un apprendimento senza precedenti e la misurazione dei risultati dell’apprendimento.

Facoltà di Scienze dell’Apprendimento e dell’Educazione (leggi come wid-ta-ya-kan-learn-know-and-suek-sa-sad), noto anche come LSE (L-Sed) è il nome del gruppo che molte persone chiamano erroneamente e non hanno familiarità con il nome. Poiché è un college che non è ancora stato aperto, ci sono un totale di 4 anni di insegnamento nella Thammasat University, nel Rangsit Centre, nel Pathum Thani District, o come molti lo chiamano. “Perizoma Rangsit” Questo è

Qual è l’origine di questo college L’università e la facoltà hanno sperimentato il problema dell’educazione thailandese che esiste da molto tempo, quindi è nato questo college. Favoloso! Ascoltalo e senti l’eccitazione di questo gruppo, giusto? Ma per non perdere tempo, diamo un’occhiata più da vicino a come la facoltà studia e misura i risultati dell’apprendimento.

Per 4 anni, cosa abbiamo imparato? Scopri l’anno 1 Materiali universitari generali E il Nozioni di base del college

E il Anno 2 Impara attraverso Vai all’area reale Sviluppare progetti per la comunità

anno 3 in profondità Argomenti legati al college e temi concentrazione Compreso Metodi di apprendimento e insegnamento gestione dell’apprendimento Educazione tecnologica

e temi Quarto anno, tirocinio, superato Qualcuno che impara un mestiere condensatore e soggetto libertà di scelta * Contenuti di studio della facoltà incentrati sull’argomento Apprendimento umano e comprensione della teoria dell’apprendimentoSulla base della conoscenza in una varietà di scienze

Studia e divertiti con le attività in classe.

Divertiti a studiare, svegliarti e sederti comodamente nello stile educativo dell’Università di Thammasat.

Lascia che ti dica che ho dei fratelli del college e ci hanno sussurrato che questo college è così divertente da imparare. Perché la maggior parte degli insegnanti in ogni materia utilizzerà un metodo di apprendimento chiamato educazione efficace È uno studio che non si concentra sul prendere appunti delle lezioni maEnfasi sulla praticitàsi READ Astronomo passo dopo passo: come ottenere incredibili foto della luna utilizzando un telefono cellulare

Inoltre, il college dà importanza anche agli studenti come elemento principale Insegnante Thitikarn Il docente universitario ha dichiarato: “Il college crede che gli studenti impareranno bene, dovrebbero venire dapropria esperienza di apprendimento il collegeProgetta e costruisci l’ambientePerché questo tipo di apprendimento avvenga, il che educazione efficace Rispondendo così alla maggior parte delle domande del comitato”.

Per esempio Se stai imparando una teoria, l’insegnante non si presenta per insegnare davanti alla classe. Spiegando ai bambini basta ascoltare e prendere appunti. Ma l’insegnante avrà delle attività da fare per i bambini e poi condividerà l’apprendimento insieme. Quali attività abbiamo imparato in passato? Quindi l’insegnante spiegherà di più sulla teoria in seguito. Quindi oggi fratelli ho imparato online durante l’ultimo semestre. Anche l’insegnante ha un segretoAttività che gli studenti possono svolgere tramite Zoom prima dell’inizio delle lezioni.molto

Fai presentazioni attraverso un vero e proprio brainstorming in classe. (Quando non c’è covid in arrivo fratelli e sorelle)

Questa misura del risultato dell’apprendimento non riguarda solo la lettura di libri per sostenere un esame.

Fratello Knock Nick, lascia che ti dica che prima questo college non è veramente focalizzato sugli studenti per interrompere la risposta nell’aula d’esame perché questo college misura i risultati di apprendimento degli studenti in modi diversi a seconda di argomenti come Scrivi un articoloaccademico scrivi meditazioni riflettere l’apprendimento fare un progetto Come da requisiti del corsoEsame praticoSu argomenti incentrati sulla praticaesame oraleÈ come sedersi e parlare con un insegnante (ma è un esame che misura davvero l’apprendimento)

quale viaun. Linda Ancora un altro membro della facoltà, sentiamo che il college ha una misura dei risultati di apprendimento che è davvero diversificata Non è solo un taglio normale.Come sicuramente i ragazzi delle superiori oltre a questo, anche gli studenti sono coinvolti in questo.

Ma vorrei ripetere che se gli studenti pensano che questo college sia comodo per studiare, si sbagliano! Perché anche se non esiste un esame incentrato sulla memoria, c’èIntensa e intensa azione reale TT (Se vuoi sapere quanto è pesante devi andare a dare un’occhiata alle storie IG della sorella. Sul set)

L’atmosfera dell’esame pratico dovrebbe già essere fatta>

Se non ti diplomi per diventare insegnante, che carriera puoi fare?

Innovatori e Imprenditori Sociali

processo o facilitatore

Tecnologia per l’insegnamento e l’apprendimento

Progettista di materiali didattici

Designer e responsabile dell’apprendimento

Ricercatore nel campo dell’istruzione

Referente e coordinatore

Formatori e persone che lavorano nello sviluppo delle risorse umane

e altri come ci interessa

Si conclude con l’atmosfera di fratelli e sorelle. Andiamo dalla vera comunità dal secondo al settimo giorno dell’anno>

Oggi siamo già arrivati ​​alla fine. Ma non è tutto. Perché il fratello Knock Nick verrà a rispondere al dubbioPerché questo college non si è laureato direttamente come insegnante? Questo perché il curriculum universitario è Laurea in lettere No Laurea triennale o laurea triennale Come il College of Education o Education in altre università Speciale! Per chi è interessato all’insegnamento, può scegliere di studiare corsi mirati al terzo anno. Classe di apprendimento e metodi di insegnamentoSì (ma lo sussurro di nascosto che ci sono alcuni ex studenti che si sono diplomati per lavorare come insegnanti.)

