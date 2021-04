L’argomento secondo cui RTPCR non rileva i virus GM; La confusione è forte

La seconda ondata di Kovid 19 sta investendo il paese. Gli esperti dicono che il virus, che è stato geneticamente modificato due o tre volte quest’anno, è la causa più probabile della malattia. Ma la sfida più grande è l’argomento che RTPCR non può essere rilevato.

In genere abbiamo adottato il test RTPCR come metodo di test Covid affidabile. Ma molti, compresi i medici, sostengono che i virus GM non possono essere rilevati da RTPCR.

In tal caso, avrebbe un impatto importante sulla situazione attuale. I focolai sembrano peggiorare durante la gravidanza e nelle pazienti con demenza, anche se i risultati del test sono “negativi” e la paziente interagisce con gli altri.

Ma anche la controargomentazione secondo cui RTPCR è sufficiente per rilevare tutti i virus GM presenti nel paese è forte. C’è chi afferma che il risultato del test di una persona infetta può apparire “negativo”, non solo perché il virus non può più essere rilevato, ma anche per altri motivi.

Molti nuovi virus non possono essere rilevati dal test RTPCR. Capisco che ci sono virus nel paese che sono stati modificati due o tre volte. Il dottor Sridharan, un medico consulente a Delhi, ha detto: “ I sintomi variano, la gravità della malattia e la velocità della diffusione della malattia … dice Chandra.

In molti luoghi, è stato segnalato che i pazienti hanno avuto un risultato del test “negativo” e poi sono tornati in ospedale con la comparsa dei sintomi. Tra questi, la HRCT (scansione) e la successiva broncoscopia hanno rivelato la presenza del virus Kovid.

Denunce e incidenti simili sono stati segnalati da Delhi, Mumbai e Kokata. Questa sfida sta causando grande confusione in un momento in cui i casi di Kovid sono in forte aumento e si muovono in tutto il paese in una grave crisi. A questo punto, molti chiedono modifiche ai metodi di test COVID-19 e revisione del metodo RTPCR.

