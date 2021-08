L’Italia raggiunge la finale dell’Europeo dopo aver penalizzato il thriller

L’Italia ha continuato la sua corsa di successo nel campionato paneuropeo di calcio ed è stata la prima squadra ad accedere alla finale. Gli ottavi di finale dell’Austria hanno battuto la Spagna 4-2 ai rigori nelle semifinali allo stadio di Wembley a Londra martedì sera. Dopo 90 e 120 minuti era 1:1 dopo i gol di Federico Chiesa (60esimo) e Alvaro Morata (80esimo). L’avversario finale a Londra domenica è il vincitore del duello Inghilterra-Danimarca di mercoledì.

Gli spagnoli hanno saltato la terza finale delle ultime quattro edizioni del Campionato Europeo, avendo vinto il titolo nel 2008 e nel 2012. Nella quinta semifinale della competizione continentale, gli iberici hanno perso per la prima volta. Il quadruplo campione del mondo, invece, può sognare il secondo titolo europeo dopo il 1968 dopo il rigore in cui solo Manuel Locatelli ha concesso in avvio e Jorginho ha utilizzato l’ultimo rigore. Responsabile anche di questo il portiere Gianluigi Donnarumma, che ha parato il tentativo di Morata. Anche Dani Olmo ha sparato sulla porta.

Federico Chiesa ha portato l’Italia in vantaggio per 1-0. Immagine: Afp

Con gli italiani, l’allenatore Roberto Mancini è stato costretto a fare un cambiamento. Come previsto, Emerson ha sostituito Leonardo Spinazzola, che in precedenza aveva subito un intervento chirurgico dopo la rottura del tendine d’Achille. In caso contrario, questi giocatori sono stati fortunati ad aver iniziato nei quarti di finale con una vittoria per 2-1 sul Belgio. Gli spagnoli avevano tre nuovi giocatori nella formazione iniziale. Due di loro all’attacco. Olmo ha preso d’assalto al posto dell’infortunato Pablo Sarabia, Mikel Oyarzabal è stato preferito a Morata. Eric Garcia ha iniziato al centro della difesa, il Villarreals Pau Torres ha dovuto sedersi in panchina contro il thriller penalizzante contro la Svizzera.

Come previsto, gli spagnoli hanno avuto più possesso palla, ma in generale si è sviluppato un gioco molto aperto e intenso, caratterizzato anche da deboli occasioni da entrambe le parti. Ciò è dovuto anche al buon andamento di entrambe le linee difensive. È stato pericoloso per la prima volta al 21′ quando Emerson ha recuperato la palla superando il portiere spagnolo Unai Simon. Dopo il suo passaggio, però, né Ciro Immobile né Nicolò Barella giunsero a una conclusione. Quattro minuti dopo, invece, Donnarumma deve primeggiare per l’unica volta prima dell’intervallo con un diploma Olmo. Poco prima dell’intervallo, Emerson è atterrato contro la traversa con un angolo acuto.

Galleria fotografica: i tifosi italiani hanno applaudito così bene la finale Foto: MARCO BERTORELLO (AFP)

Dopo il riavvio, gli spettatori hanno offerto molto sin dall’inizio. Giovanni di Lorenzo ha parato poco prima del pronto al tiro Ferran Torres (50esimo), su tiro di Sergio Busquets, non ha mancato molto (52esimo). La porta poi cadde dall’altra parte. Dopo un veloce contropiede di cinque stazioni, Immobile non ha potuto completare il gioco, ma Chiesa ha afferrato la palla, ha sparato in area di rigore e ha colpito volutamente l’angolo più lontano.

La reazione della Spagna è stata quasi immediata, Oyarzabal ha sbagliato un colpo di testa dalla migliore posizione (65esimo), Olmo non ha colpito bene la palla, quindi il suo tiro è andato subito fuori (67esimo). Ma gli italiani, che ora hanno trovato più stanze, avrebbero potuto chiudere definitivamente il sacco. Dopo un buon lavoro preparatorio per la Chiesa, Domenico Berardi ha fallito a causa di Simon, che ha reagito brillantemente con il piede (68°).

Questa dovrebbe essere una vendetta, dal momento che Morata si è affermato come un “burlone”. L’attaccante della Juventus ha iniziato lui stesso l’azione e ha colto al volo la sua prima occasione dopo l’uno-due con lo spietato Olmo. Di conseguenza, il gioco è entrato negli straordinari, durante i quali entrambe le squadre erano più preoccupate per la sicurezza. La Spagna era più vicina alla vittoria. Donnarumma para una punizione bassa di Olmo, il margine di Morata viene bloccato (98.). Così accade anche quattro minuti dopo con un tiro di Llorente. L’Italia si è resa pericolosa solo una volta con una stoppata di Berardi (110esimo).

Con l’Italia che ha ottenuto il miglior piazzamento ai rigori, la squadra è rimasta imbattuta per la 33esima volta consecutiva. Contro la Spagna ha vinto come nella fase a eliminazione diretta dell’EM 2016 (2-0). Quattro anni prima, la “Roja” aveva nettamente preso il sopravvento 4-0 nella finale del 2012.

Italia – Spagna 1: 1 (1: 1.0: 0) nV, 4: 2 iE

Arrostito: 1: 0 (60.) Chiesa, 1: 1 (80.) Morata

Spara a rete: Locatelli fermato, Olmo finito, Belotti 1:0, Moreno 1:1, Bonucci 2:1, Thiago Silva 2:2, Bernadeschi 3:2, Morata fermato, Jorginho 4:2

Italia (4-3-3): Donnarumma – Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson (74. Toloi) – Barella (85. Locatelli), Jorginho, Verratti (74. Pessina) – Chiesa (107. Bernardeschi), Palazzo (61 Berardi), Distintivo (85. Belotti)

Spagna (4-3-3): Simone; Azpilicueta (85. M. Llorente), Garcia (109. P. Torres), Laporte, Alba; Koke (70. Rodri), Busquets (106. Thiago), Pedri; Ferran Torres (62. Morata), Oyarzabal (70. Moreno), Olmo

Gelb: Toloi, Bonucci; Busquet

Londra, Wembley, 57.800; Brych (D)