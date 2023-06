MotoGP Italia, Andrea Iannone si è autoinvitato al Mugello: “ha talento, ma la MotoGP non è una categoria in cui devi tornare dopo 4 anni”

Annuncio



Andrea Iannone potrà riprendere le competizioni nel 2024 visto che la sua sospensione per doping scadrà a dicembre. Dal 2019 è stato bandito da tutte le competizioni FIM, un’assenza che può sembrare inaccettabile visto l’attuale livello di competizione. Ma “Joe the Maniac” vuole rifarsi, e per farsi capire del suo interesse e della sua ambizione, è stato a Misano durante il round WSBK per rinnovare i contatti, soprattutto con la Ducati. C’era anche lui al Mugello, ma solo nelle conversazioni…

Andrea Iannone e il suo possibile ritorno è stato argomento discusso durante la conferenza stampa in particolare da Marc Marquez, Maverick Vinales E Pecco Bagnaia. Quello che è emerso è stato innanzitutto un rispetto unanime per l’uomo che è stato espulso dal paddock a seguito di un’oscura vicenda di doping.

Maverick Vinales così citato: Andrea Iannone ha talentoed è qualcosa che non perdi, anche se stai lontano per molti anni “. Certo, ma basta questo per tornare ai massimi livelli della competizione internazionale come se niente fosse?

” Il ritorno di Andrea Iannone in MotoGP potrebbe essere una grande favola »

Marco Marquez interrogato: ” Iannone è un pilota veloce, ho combattuto tante battaglie contro di lui, spero che torni a correre, ma la MotoGP non è una categoria in cui devi tornare dopo 4 anni. Dovrebbe fare le cose passo dopo passo, poco alla volta, magari correre prima in un’altra categoria “.

L’ultima parola va a Pecco Bagnaia. L’ufficiale Ducati ha dato una sensazione condivisa da tutti: “ Il ritorno di Iannone a MotoGP potrebbe essere una grande fiaba “.