L’Italia colpita dall’ondata di caldo

L’Italia affronta mercoledì 11 agosto la settimana più calda dell’estate. In Germania si svolge uno sciopero dei ferrovieri per ottenere un aumento dei salari.

I turisti a Roma (Italia) affollano le fontane nelle strade della capitale. La penisola affronta la settimana più calda dell’estate. All’ombra il termometro supera i 40 gradi. In Sicilia, con oltre 49 gradi attesi, il record di temperatura potrebbe essere battuto.

Il trasporto pubblico è molto interrotto in Germania. Molti ferrovieri hanno deciso di scioperare e chiedono aumenti di stipendio. Le ultime trattative non hanno risolto il problema. Sebbene per il momento non sia prevista alcuna via d’uscita dalla crisi, i conflitti sociali tradizionalmente non durano a lungo nel Paese.

I manifestanti si sono radunati davanti alla Royal Court of Justice di Londra (Regno Unito) per sostenere Julian Assange. Gli Stati Uniti chiedono l’estradizione del fondatore di WikiLeaks per aver rilasciato nel 2010 decine di migliaia di documenti riservati sulle attività militari americane in Afghanistan e Iraq.