come in Francia, la tessera sanitaria entra in vigore in una versione più leggera

franceinfo

Se in Francia la tessera sanitaria sarà in vigore da lunedì 9 agosto, l’Italia segue lo stesso modello ma quest’ultimo è in vigore da venerdì 6 agosto. La sua versione è un po’ più leggera.

La Francia non è l’unico paese che imporrà un lasciapassare sanitario. Anche in Italia le autorità hanno fatto questa scelta. “L’Italia è 72 ore avanti rispetto alla Francia. Quello che i francesi sapranno lunedì nei ristoranti del Paese, gli italiani lo stanno vivendo da oggi. Bisogna presentare il passaporto sanitario, cioè per essere vaccinati o per poter giustificare un test negativo effettuato nelle 48 ore precedenti”, racconta il giornalista Alban Mikoczy, corrispondente di France Televisions a Roma.

“Ci sono poche eccezioni: è possibile prendere un caffè al banco senza presentare il pass. Anche il pranzo in terrazza. Nel complesso, il provvedimento è accolto dagli italiani. I cittadini hanno osservato un aumento significativo del numero dei contagiati e non voglio rivivere lo scenario conosciuto lo scorso anno, con il confinamento generale, continua il giornalista. Le misure riguardano anche musei, piscine, ma anche tutti i luoghi collettivi coperti. Il governo italiano vuole andare oltre. Per l’inizio dell’anno scolastico ha annunciato la vaccinazione obbligatoria di tutti i docenti e del personale scolastico”.