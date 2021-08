Italia – Milan: Zlatan salterà l’inizio di stagione

Zlatan Ibrahimovic vuole iniziare la nuova stagione 2021-22 con i rossoneri, ma il suo infortunio potrebbe impedirlo perché la ripresa diventa più lenta del previsto. L’attaccante del Milan rischia di saltare l’inizio della stagione poiché continua ad allenarsi lontano dalla rosa a meno di due settimane dall’inizio del campionato.

Ibrahimovic non ha ancora iniziato a lavorare con il resto della rosa del Milan, dato che il club inizierà il campionato il 23 agosto. Secondo La Gazzetta dello Sport, la sua ripresa sta durando più del previsto. L’attaccante rossonero, che compie 40 anni il 3 ottobre, è stato operato in artroscopia al ginocchio sinistro a giugno.

L’ultima partita di Zlatan risale alla vittoria per 3-0 di Ac contro la Juventus il 9 maggio. Zlatan ha quindi saltato Euro 2020 con la Svezia e non sarà pronto per l’inizio dell’anno fiscale 2021-22 poiché il giornale afferma che salterà la prima giornata di Serie A contro la Sampdoria a Genova.

Potrebbe anche non tornare per la seconda giornata contro il Cagliari in programma a San Siro il 29 del mese. Ma il nuovo allenatore rossonero Stefano Pioli ha delle opzioni dopo aver ingaggiato il francese Olivier Giroud. L’attaccante 34enne arrivato quest’estate dal Chelsea giocherà il ruolo che ha ricoperto lo svedese da quando è tornato al Milan.