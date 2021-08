una prima idea dell’italiano del futuro?

Durante la nostra indagine sul futuro della moto elettrica, ci siamo posti la domanda se volevamo davvero una Ducati elettrica?

Se il tema della moto elettrica non sembra proprio di attualità da parte di Borgo Panigale, lo studio Italdesign, specializzato nell’automobile (è di proprietà anche di Audi) e creato nel 1968, ce ne dà comunque una prima bozza.

Un semplice esercizio di stile, il concept immaginato dai designer italiani si ispira a uno dei modelli Ducati immaginati da Italidesign negli anni ’70: la 860 GT. Una moto considerata dallo studio così futuristica e in anticipo sui tempi, che la scelta di sceglierla come ispirazione per una moto elettrica è nata naturalmente.

Ci sono quindi alcuni elementi di design significativi della 860 GT aggiornata, in particolare gli intagli laterali sul serbatoio, la cui linea si fonde poi con quella della sella, o il faro anteriore tondo. Oltre alla motorizzazione elettrica della moto, ci sono altri tocchi di modernità come il braccio monobraccio o la forcella rovesciata.

Sobria ed elegante, la Ducati 860-E Concept potrebbe senza dubbio sedurre più di un amante del marchio bolognese.