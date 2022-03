L’ex alto diplomatico Pompeo ha affermato che gli Stati Uniti dovrebbero riconoscere Taiwan

TAIPEI (Reuters) – L’ex segretario di Stato americano Mike Pompeo ha dichiarato venerdì durante un discorso a Taipei che gli Stati Uniti dovrebbero riconoscere formalmente Taiwan come Paese, attirando un duro rimprovero dalla Cina per le sue “sciocchezze loquaci”.

Lo ha detto Pompeo in un discorso organizzato da un think tank taiwanese.

Washington ha concluso le relazioni diplomatiche formali con Taiwan nel 1979 quando ha riconosciuto la Repubblica popolare cinese.

Mentre il nome ufficiale di Taiwan è Repubblica di Cina, i politici spesso aggiungono la parola “Taiwan” nei loro commenti pubblici.

“Mentre gli Stati Uniti dovrebbero continuare a trattare la Repubblica popolare cinese come un governo sovrano, il riconoscimento diplomatico degli Stati Uniti dei 23 milioni di cittadini taiwanesi amanti della libertà e del loro governo legale e democraticamente eletto non può più essere ignorato, evitato o trattato”, disse Pompeo.

I commenti di Pompeo, considerato un potenziale candidato alla nomina presidenziale repubblicana nel 2024, superano una delicata linea rossa per la Cina, che rivendica Taiwan come proprio territorio e non ha mai rinunciato all’uso della forza per portarla sotto il controllo cinese.

“Pompeo è un ex politico che è stato a lungo screditato. Le sciocchezze di una persona così loquace non funzioneranno”, ha detto Wang Wenbin, portavoce del ministero degli Esteri cinese.

La Cina afferma che Taiwan è la questione più importante e delicata nelle sue relazioni con Washington.

L’amministrazione Biden ha rifiutato di commentare la visita di Pompeo a Taipei e il portavoce del Dipartimento di Stato ha chiesto un commento sulla sua richiesta a Washington di riconoscere Taiwan e ha risposto: “Come prassi generale, non commentiamo i viaggi o i commenti dei cittadini privati”.

La Cina ha imposto sanzioni a Pompeo quando ha lasciato l’incarico alla fine della presidenza Trump l’anno scorso, arrabbiata per le sue ripetute critiche al Paese, in particolare al Partito Comunista al potere, e per il suo sostegno a Taiwan a guida cinese.

Giovedì ha incontrato il presidente di Taiwan Tsai Ing-wen, che gli ha conferito un onore presidenziale. Per saperne di più

La Cina ha imposto sanzioni a Pompeo per “mentire e imbrogliare” e altri 27 alti funzionari dell’era Trump quando il presidente Joe Biden è entrato in carica nel gennaio 2021.

L’amministrazione Donald Trump ha dato un forte sostegno a Taiwan, nonostante la mancanza di relazioni diplomatiche formali, comprese le vendite di armi di alto livello e le visite di alti funzionari statunitensi a Taipei.

La Cina ha intensificato la sua pressione militare e diplomatica su Taiwan negli ultimi due anni, nel tentativo di costringere l’isola ad accettare la sua sovranità.

Il governo democraticamente eletto di Taiwan afferma di volere la pace ma si difenderà se attaccato e che solo la gente dell’isola ha il diritto di decidere il proprio futuro.

Pompeo ha affermato che dopo la “acquisizione brutale di Hong Kong da parte di Pechino”, il presidente cinese Xi Jinping si sente più potente e “non sarebbe soddisfatto di fermarsi a Hong Kong”.

“Il sequestro di Taiwan, un compito necessario, non è solo quello di rafforzare la pretenziosa pretesa di grandezza di Xi, ma in realtà di rafforzarla”, ha detto Pompeo.

