Aspettati di sentire l’odore del fumo mentre il fronte freddo si precipita nella tua zona questo pomeriggio

TOPEKA, KS (WIBW) – Il rischio di incendi rimane alto questo pomeriggio fino a questa sera. C’è un avviso di bandiera rossa nella maggior parte delle aree di visualizzazione WIBW. Ci sono un paio di pennacchi di fumo visibili questo pomeriggio sul Federal Capitol Storm Tracker, quindi aspettati di sentire un po’ di fumo mentre la parte anteriore attraversa la tua zona. Il fronte può anche produrre alcuni temporali, ma una volta che sei dietro il fronte freddo, la possibilità di un temporale diminuisce drasticamente. Stasera ci calmeremo ventenni e lotteremo per arrivare a 50 domani pomeriggio. Una seconda possibilità di pioggia e neve nel tardo pomeriggio di domani.

Stasera: parzialmente nuvoloso. I suoi minimi erano nei bassi anni Trenta. Venti da nord-ovest a 15-25 mph.

Domani: Rovesci di pioggia/neve nel tardo pomeriggio. parzialmente nuvoloso. Alti nei bassi anni Cinquanta. Venti da nord-ovest 5-10 mph

La pioggia domenica sera si trasformerà in neve da domenica notte a lunedì. Non è previsto alcun accumulo, anche se a volte può nevicare copiosamente. L’umidità sarà un cambiamento piacevole e tanto necessario. Saremo più freschi del solito da domenica in poi con temperature tra i 50 e i 40 questa settimana prima di venerdì.

Abbiamo ricevuto un’istantanea dell’aria artica di mezzogiorno giovedì che ci sta rapidamente raffreddando. C’è la possibilità di vedere un po’ di neve giovedì sera. La neve non sembra essere spessa in questo momento e potrebbe benissimo girare a nord lasciando di nuovo asciutto il nord-est del Kansas. I massimi sono negli anni ’30 il venerdì con i minimi negli anni dell’adolescenza giovedì sera e venerdì sera.

Previsioni del freddo a 8 giorni (WIBW)

il comportamento:

Oggi esiste un grave pericolo di incendio. Oggi sono possibili forti temporali sparsi. Stai attento agli aggiornamenti.

Previsioni meteorologiche avverse per il 5 marzo (WIBW)

Gravi fattori di rischio temporale (Consenso di San Paolo / WIBW)

