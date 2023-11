L’Istituto della Banca islamica per lo sviluppo presenta sessioni di alto livello nel Programma esecutivo per la finanza islamica | Notizie dalla Nigeria del guardiano

Istituto della Banca islamica per lo sviluppo (IsDBI) (www.IsDBInstitute.org) ha coordinato e tenuto con successo sessioni di scambio di conoscenze di alto livello dal titolo “Finanza islamica e sviluppo socioeconomico” il 14 novembre 2023. Le sessioni facevano parte di 6 sessionisì Edizione del programma esecutivo per la finanza islamica del Centro spagnolo saudita per l’economia e la finanza islamica (SCIEF).

IsDBI ha collaborato con la King Abdulaziz University (Arabia Saudita) e la IE Business School (Spagna) per organizzare e supportare l’Executive Program, che si è tenuto dal 13 al 16 novembre a Jeddah, Arabia Saudita.

Durante la seconda giornata del programma, l’Istituto ha ospitato due sessioni tecniche e una tavola rotonda presentata dai dirigenti e dai professionisti del Gruppo IDB, alla quale hanno partecipato 15 partecipanti.

Signor Amer Bukvik, Il direttore generale ad interim delle pratiche globali e dei partenariati presso la Banca islamica di sviluppo ha tenuto la prima sessione tecnica in cui ha parlato ai partecipanti sull’argomento: “Sforzi umanitari e di sviluppo compiuti dalla Banca islamica per lo sviluppo e da altre banche multilaterali di sviluppo”. Questa è stata seguita da un’altra sessione interattiva “Il gruppo della Banca islamica per lo sviluppo e il suo modello operativo intelligente” Consegnato da Dott.. Muhammad Jamil Yusha, Direttore ad interim del dipartimento di comunicazione e sensibilizzazione presso la Banca islamica per lo sviluppo.

Il momento clou dell’evento è stata una tavola rotonda molto interattiva sull’argomento “Leader nello sviluppo innovativo: esplorazione di soluzioni all’avanguardia da parte dell’Islamic Development Bank Institute”soggetto alla supervisione di Dottor Muhammad Al-Yami, Direttore dell’Ufficio per l’efficacia dello sviluppo presso la Fondazione islamica per le malattie. È stato sostenuto da tre membri del comitato: Dottor Sami Al-Suwailem, Direttore generale ad interim della Banca islamica per lo sviluppo, Dottor Hilal Hussein, Direttore associato, Soluzioni di conoscenza, IsDBI, W Dottor Hilmon Izhar, Economista senior, IsDBI.

Nel complesso, l’intera giornata ha previsto ampie discussioni tra relatori e docenti sul ruolo della finanza islamica nell’affrontare le sfide dei giorni nostri e su come il Gruppo IDB svolge il suo ruolo nel sostenere lo sviluppo sociale ed economico dei paesi membri e delle comunità islamiche nel mondo esterno. -Stati membri.

Il programma era precedentemente coordinato dall’Istituto della Banca islamica per lo sviluppo Il signor Sayed Faiq NaguibSenior Specialist in Finanza Islamica, sotto la guida di Signor Yahya RahmanAssistente alla regia, Leader della conoscenza, IsDBI.

Distribuito da APO Group per conto dell’Islamic Development Bank Institute (IsDBI).

Contatto con i media:

Habib Idris Bendega

Assistente alla regia, Orizzonti della conoscenza

[email protected]

I social media gestiscono:

Twitter (X): https://apo-opa.co/3G7Y7vR

Facebook: https://apo-opa.co/40OTYq0

LinkedIn: https://apo-opa.co/40LPb8T

Informazioni sull’Istituto della Banca islamica per lo sviluppo:

L’Istituto della Banca islamica per lo sviluppo è il faro della conoscenza per il Gruppo della Banca islamica per lo sviluppo. Guidato dai principi dell’economia e della finanza islamica, l’Istituto IDB guida lo sviluppo di soluzioni innovative e basate sulla conoscenza per sostenere il progresso economico sostenibile per gli Stati membri dell’IDB e varie comunità musulmane in tutto il mondo. L’Istituto IDB lavora per consentire lo sviluppo economico attraverso la ricerca pionieristica e l’analisi economica originale, lo sviluppo del capitale umano e la creazione, diffusione e gestione della conoscenza. L’Istituto guida iniziative per abilitare gli ecosistemi della finanza islamica, aiutando in definitiva i paesi membri a raggiungere i loro obiettivi di sviluppo. Maggiori informazioni sull’Istituto della Banca islamica per lo sviluppo sono disponibili all’indirizzo www.IsDBInstitute.org