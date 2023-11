Regno Unito, Stati Uniti e Canada sono le principali destinazioni per i medici africani in cerca di migliori opportunità

Secondo un recente studio, l’Africa ha perso più di 55.000 medici dai suoi sistemi sanitari a favore dei paesi del Nord del mondo. In molti paesi colpiti, la scarsità di medici qualificati ha fatto sì che gran parte delle responsabilità sanitarie ricadano sui medici in formazione.

Il rapporto identifica il Regno Unito come la principale destinazione dei medici africani, seguito in sequenza da Stati Uniti, Francia, Canada, Germania e Irlanda. Secondo il rapporto, questi paesi offrono prospettive interessanti per strutture sanitarie avanzate, maggiori opportunità di sviluppo professionale e migliori standard di vita.