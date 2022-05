I kenioti presentano una petizione al principe William per gli sfratti di terre

Un gruppo di kenioti ha chiesto l’aiuto del principe William per ottenere riparazioni per quelle che descrivono come violazioni dei diritti umani e terre rubate durante il dominio coloniale britannico.

Vogliono anche le scuse dal governo del Regno Unito.

Il gruppo comprende membri dei clan Talay e Kipsegis nella contea di Kericho, nel Kenya occidentale.

In una lettera al duca di Cambridge, l’avvocato Joel Kimotai Busek ha affermato che il governo del Regno Unito si è rifiutato di impegnarsi con le vittime e i loro rappresentanti.

Ha affermato che questa settimana la richiesta di incontrare funzionari dell’Ufficio per gli affari esteri, del Commonwealth e lo sviluppo del Regno Unito è stata respinta e non è stata offerta alcuna opportunità per risolvere la questione.

L’anno scorso, sei relatori speciali delle Nazioni Unite hanno scritto al governo del Regno Unito esprimendo preoccupazione per la sua incapacità di fornire “rimedi e riparazioni efficaci” ai due clan brutalmente espulsi dalle loro fattorie dall’esercito britannico tra la fine del XIX secolo e la metà degli anni ’60 per fare strada. Piantagioni di tè di proprietà di coloni bianchi.

In risposta, il governo del Regno Unito ha affermato che nel 2013 “ha raggiunto un accordo di emergenza Mau Mau del 1952-63 e quindi non è necessario fornire scuse o ulteriore risarcimento”.

Nella loro lettera, il gruppo ha chiesto al principe William di rispondere urgentemente alla loro richiesta mentre si prepara a celebrare il giubileo di platino di sua nonna, che segna il 70° anniversario del regno della regina Elisabetta II.

I nostri familiari anziani ricordano il dolore di espropriare la casa e la terra allo stesso tempo. Abbiamo davvero poco da festeggiare”.

A marzo, in visita in Giamaica, il principe William ha parlato della sua “profonda tristezza” per la schiavitù, Dire che non sarebbe mai dovuto succedere.