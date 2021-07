L’ETH di Zurigo cerca il funzionamento interno di Marte, il pianeta rosso dalla pelle sottile e dal cuore tenero

– Il pianeta rosso ha la pelle sottile e ha un nucleo morbido Sotto gli auspici dell’ETH di Zurigo, i ricercatori hanno studiato i meccanismi interni del nostro pianeta vicino. Vogliono capire perché Marte si è evoluto in modo così diverso dalla Terra. Joachim Luckenmann

Il lander Insight della NASA viene utilizzato sulla superficie di Marte con strumenti di misura. Il dispositivo a forma di cupola è il sismometro Seis. Illustrazione: NASA/JPL-Caltech

Mentre il rover Persevering Mars della NASA si prepara a prelevare campioni di roccia superficiale, Insight sta guardando più in profondità. Il proiettile è atterrato vicino all’equatore marziano nel novembre 2018. All’inizio del 2019, il sensore sismico Insight, che l’ETH di Zurigo ha contribuito a sviluppare, ha posizionato l’orecchio nel suolo marziano.

Simile a un medico che porta uno stetoscopio con un paziente, l’esperimento sismico dell’endoscheletro (Seis) ascolta l’interno di Marte. Per fare ciò, registra segnali sismici accurati: il rilevatore a forma di cupola ha ora registrato più di 1.000 terremoti per Marte.

Diversi team di ricerca internazionali, guidati dall’ETH di Zurigo, stanno ora riportando cosa raccontano questi segnali sull’interno di Marte. In poche parole, Marte ha una crosta inaspettatamente sottile, una parte superiore solida che è un po’ più spessa del mantello e un nucleo molto più grande e più leggero del previsto. Tre articoli sono stati pubblicati sulla rivista Science in cui dettagliavano i dettagli.

Un destino simile a quello di Marte potrebbe minacciare la Terra?

«Obwohl Mars und Erde bei ihrer Entstehung recht ähnliche Himmelskörper waren, hat der Mars eine ganz andere Entwicklung durchgemacht als die Erde», sagt Domenico Giardini, Professor für Seismologie und Geodynamik Züdynamik an derende eden et ETHite he is. “In definitiva, vogliamo capire meglio perché questo è accaduto e se la Terra potrebbe affrontare un destino simile a quello di Marte”.

Come dice Giardini, i ricercatori hanno dovuto andare avanti con i loro studi come un’esilarante caccia al tesoro: prima dovevano trovare la prima tappa. Conteneva informazioni sul mantello di Marte e informazioni sulla strada per la seconda stazione: il nucleo del pianeta. eccetera. Il tesoro da recuperare è capire l’origine e l’evoluzione del pianeta rosso.

È stata la prima grande tappa, in assoluto JPer saperne di più sulle strutture di base di Marte. I ricercatori sono stati in grado di rilevare i terremoti più potentiPerché Rileva solo le cosiddette onde del cielo che viaggiano all’interno di Marte. Quando la struttura cambia, le onde spaziali vengono riflesse e raggiungono parzialmente la superficie con Seis. Tuttavia, questi potenti terremoti non hanno dato origine alle cosiddette onde di superficie. I ricercatori dubitano del perchéDentro e ricercatori I terremoti sono molto deboli e molto profondi. Ciò significa che mancava un’importante fonte di informazione: solo combinando questi due tipi di onde si poteva JDare informazioni più accurate sulla velocità di propagazione delle onde e sulle proprietà degli strati interni di Marte.

L’eco del terremoto come importante fonte di informazioni

“Ci è voluto più di un anno per risolvere questo problema”, afferma Giardini. Consisteva nell’esaminare quasi una dozzina dei 43 forti terremoti profondi di Marte registrati finora con i segnali più chiari. Perché è stato riflesso avanti e indietro come un’eco diverse volte tra le strutture interne di Marte e la superficie di Marte. “Da questi echi, siamo stati in grado di estrarre informazioni sulla velocità di diffusione e quindi sulla chimica e la temperatura dell’involucro”, afferma Amir Khan, autore senior del libro correlato. uno studio . Khan conduce ricerche sia all’ETH che all’Università di Zurigo.

I terremoti più potenti registrati dal sismometro provengono da una zona denominata Cerberus FosseiÈ una struttura a trincea lunga circa 1.000 km. Foto: NASA/JPL-Caltech/Università dell’Arizona

Quella fu la prima tappa della caccia al tesoro. Ha fornito informazioni sulla struttura del mantello ad una profondità di circa 800 km. Fino a una profondità di 500 kmn Pertanto il mantello è molto rigido e quindi appartiene alla cosiddetta litosfera del pianeta. dice K. “In generale, il mantello di Marte è una versione più semplice del mantello della Terra”ha. “Sopra il mantello più profondo ad una profondità di circa 1.500 kmn Ma sappiamo ancora un po'”.

Una volta che sappiamo quanto velocemente si propagano le onde nel mantello, i ricercatori sono stati in grado di farloPerché Alla ricerca specifica di onde che si riflettono dal cuore. Per fare ciò, hanno cercato onde spaziali speciali, chiamate onde di taglio. Questi non possono diffondersi nei liquidi. Pertanto, non penetra in un nucleo planetario liquido. Ci si aspettava che il nucleo di Marte fosse costituito da ferro liquido e nichel. “Ora lo sappiamo per certo”, dice Giardini.

Perché elementi leggeri come zolfo e idrogeno contaminano il nucleo?

Il raggio del nucleo è di circa 1.830 chilometri, dicono i ricercatori « Scienza » riferire. È poco più della metà della distanza dalla superficie al centro del pianeta – un rapporto di volume simile tra il nucleo e l’intero pianeta come con la Terra. Ciò significa che il nucleo di Marte è, in primo luogo, più grande e, in secondo luogo, molto più leggero del previsto. Ciò significa: “Oltre a elementi pesanti come ferro e nichel, nel nucleo devono essere presenti anche elementi più leggeri come zolfo, carbonio, ossigeno e idrogeno”, afferma Simon Stehler dell’Istituto di geofisica dell’ETH di Zurigo, autore principale di lo studio di base. La grande domanda ora è: come possono questi elementi di luce “contaminare” il nucleo? Secondo Shettler, parte della spiegazione è che Marte si è formato prima della Terra e da materiali diversi.

Fornisce un nucleo planetario liquido agli scienziatidentro e mondo Deve affrontare ancora un altro mistero: questo deve generare un campo magnetico. “Il campo magnetico su Marte è molto attivo da circa un miliardo di anni”, afferma Giardini. Poi è scomparso. Non sappiamoE il Perché.”

I ricercatori stanno ora cercando i segnali dei terremoti dall’altra parte del pianeta, le cui onde penetrano nel nucleo, per saperne di più. Perché l’assenza di un campo magnetico è il fattore decisivo che distingue Marte dalla Terra: senza campo magnetico non c’è protezione dal vento solare. Questo gradualmente fece esplodere l’atmosfera marziana nello spazio e la indebolì considerevolmente.

Selfie da Insight su Marte. Foto: NASA

il terzo uno studio orbitante intorno alla crosta di Marte. A tal fine, i ricercatori che lavorano con Brigitte Knappmayr-Andron della stazione sismologica di Pensberg presso l’Università di Colonia hanno esaminato terremoti abbastanza deboli con segnali ad alta frequenza. La loro origine si trova a una profondità ridotta nella crosta di Marte. Questi tremori sono letteralmente intrappolati nella corteccia e si diffondono quasi senza sollievo.

Gli studi aiutano a comprendere meglio altri pianeti ed esopianeti

“La corteccia ha dimostrato di essere molto più sottile del previsto”, afferma Giardini, che è anche coinvolto in questo studio. Ha uno spessore compreso tra 24 e 45 chilometrin Sopra. I modelli erano tra i 30 ei 90 chilometrin Ho suggerito.

“Questi tre studi limitano fortemente le potenziali strutture interne di Marte oggi”, hanno scritto San Cottar e Paula Collière dell’Università di Cambridge in un altro studio. «Scienza» pubblicato uno strumento Presentazione dei tre studi. “Questo migliora la nostra comprensione di come il pianeta si è formato miliardi di anni fa e di come si è evoluto nel tempo”. Secondo Shettler, gli studi attuali sono molto utili per convalidare i modelli di formazione dei pianeti. “Ci aiuta a capire altri pianeti o esopianeti simili alla Terra, su cui non possiamo atterrare e accendere il sismometro”.

Un’altra stazione da trovare, secondo Giardini, è la distribuzione precisa dell’acqua. Gli eventi sono noti ai poli. Tuttavia, non è chiaro quali siano le profondità e la quantità di acqua all’interno di Marte. “Anche qui, dobbiamo prima chiarire una domanda prima di poter affrontare la successiva”, dice Giardini. Proprio come cercare un tesoro.

Trovato un errore?Segnala ora.