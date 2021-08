La Tunisia aderisce all’iniziativa Vaccine di MENA Data Science

La Vaccines Initiative in Data Science in the Middle East and North Africa è stata lanciata ufficialmente il 4 agosto 2021 ed è ora disponibile al pubblico su questo link. La piattaforma e la sua mappa interattiva forniscono accesso gratuito a dati affidabili e aggiornati relativi a Covid-19 nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa (MENA), raccogliendo informazioni essenziali, tra cui statistiche epidemiologiche, dettagli sull’approvvigionamento e la consegna del vaccino, contributi della struttura Kovacs e l’andamento della campagna di vaccinazione in Regione.

Questa iniziativa è il risultato di una collaborazione tra il Global Institute for Disease Elimination (Glide), Global Health Strategies (GHS), il Tunisian Centre for Public Health (TunCPH) e il Medical College of Wisconsin.

“La scienza dei dati è uno strumento potente per promuovere un mondo più sano. Visualizzare i dati e rivelare le discrepanze consente una migliore comprensione della situazione epidemica e dei progressi della vaccinazione per spingere i decisori ad adottare misure appropriate per il proprio paese”Melek Sumay, MD, professore associato presso il Medical College of Wisconsin e leader del team ha detto. L’iniziativa sui vaccini nella scienza dei dati MENA.

Tra un aumento significativo dei casi e dei decessi di Covid-19, la regione continua a sperimentare forti disparità nella copertura vaccinale. Paesi come lo Yemen, la Siria e l’Iraq stanno soffrendo per un doloroso rallentamento nei progressi delle vaccinazioni, mentre altri hanno superato la copertura del 50% mesi fa.

L’iniziativa Vaccines in MENA Data Science mira a evidenziare queste lacune, evidenziare l’importanza di una vaccinazione equa e promuovere i valori di solidarietà incarnati nella struttura Kovacs.