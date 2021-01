Riunione: soleggiato al mattino, più umido nel pomeriggio in direzione sud

Fabrice Flush

Questo inizia martedì 19 gennaio 2021, con qualche nuvola a nord e nord-est. Di notte portavano piccoli acquazzoni e non avevano ancora abbandonato il cielo. Si disintegrano nel corso delle ore.

Sul lato ovest e sud il tempo è molto bello, quasi troppo. La temperatura del giorno precedente ha testato gli organismi viventi.

Bisogna infatti aspettare il pomeriggio per vedere il cielo che ricopre l’interno e il sud della sezione. Sono previste precipitazioni Météo-France Réunion. Tuttavia, non si prevede che influenzi il mercurio. Peggio ancora, con l’umidità circostante, il caldo che si avverte sarà soffocante quanto lunedì.

Sopra il settore di San Gil, i cumuli di nord-ovest, nord ed est sono comuni, ma il tempo è ancora secco.

Ci aspettiamo da 31 a 33 ° C sulla costa

Il vento di nordest è delicato, su Le Port e da Sainte-Rose a Saint-Philippe. I temporali hanno una velocità di 60 km / h nei loro comuni, e sono previsti buoni venti anche a Blaine des Caves, Pas de Bellecombe-Jacob e Maido con punte di 55 km / h.

In termini di temperatura abbiamo perso 2 gradi centigradi rispetto al giorno precedente, ma con il livello di umidità ambientale la temperatura rimane molto alta. Previsti 33 ° C, al riparo, verso la spiaggia La Saline, 31 ° C nel porto, a Saint-Denis come a Saint-Philippe, 26 a Salazie e 23 ° C nel vulcano.

Il mare non è troppo agitato a sud-ovest e più vibrante verso nord-ovest, nord ed est quando le onde scoppiano associate alla tempesta tropicale Eloise.

Mappa di previsione di Mtotec