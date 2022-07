Le campagne per giocatore singolo potrebbero tornare nei futuri giochi “Battlefield”.

Nella moderna scena di gioco, aspettarsi un solo componente per giocatore singolo può essere un compito arduo, specialmente per i franchise di giochi giganti, e per alcuni potrebbe non esserci spazio per il divertimento individuale. Questo destino è quello che è successo campo di battaglia serie negli ultimi anni, ma se si deve credere a un nuovo elenco di lavori, le campagne per giocatore singolo potrebbero tornare.

Le notizie arrivano dall’elenco di lavoro per Design Director all’indirizzo EAstudio a Seattle. Come ho già detto VGCQuesto nuovo reclutamento sarà responsabile della “creazione della migliore esperienza della campagna per giocatore singolo” insieme a una “mentalità incentrata sul giocatore, guidata dall’obiettivo appassionato di comprendere e servire i giocatori coinvolti nel gioco”.

Il candidato ideale dovrebbe avere “una passione e una comprensione delle campagne per giocatore singolo e di come innovare all’interno di quello spazio”.

Naturalmente, le campagne non sono state nulla con l’ultimo Campo di battaglia 2042, e questo non ha fatto esattamente alcun servizio al gioco. I titoli più vecchi offrono esperienze per giocatore singolo, anche se in lotti più brevi o inseriti nella parte multiplayer del gioco.

insieme a Ciao Il co-creatore Marcus Lichto guida un gruppo campo di battaglia Project Universe è finito allo studio di Seattle, sembra che quelli che sperano nelle campagne per giocatore singolo possano essere più entusiasti. Poi di nuovo, non è ancora chiaro cosa farà questo nuovo studio, anche con l’ingresso di un nuovo direttore del design.

