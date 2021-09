Dopotutto, da dove viene l’acqua della terra? – scientifico

Terra, Pianeta Acqua. Così dice una famosa canzone brasiliana. In effetti, è difficile immaginare il nostro pianeta senza oceani, laghi e fiumi. Dopotutto, il 70% della nostra superficie ne è coperto. Tuttavia, questa non è la storia dei nostri vicini astrologici. Tonnellate d’acqua che ricoprono il nostro pianeta non sono una realtà Mercurio, Venere e Marte. Questa non è una coincidenza. La vicinanza di questi pianeti al Sole rendeva molto difficile, nella loro origine, avere materia in forma liquida. Lo stesso vale in teoria sulla Terra.

Il consenso nella scienza era che la terra è secca. Lo stesso vale per altri pianeti rocciosi. Infatti, tutti i pianeti si sono formati dalla stessa nube di gas, la nebulosa solare. La composizione delle nuvole varia con la distanza dalla stella e la temperatura. Pertanto, il ghiaccio può formarsi solo nelle regioni più lontane. In ogni caso, l’idrogeno sarebbe presente in forma gassosa sulla Terra. Tuttavia, la nebulosa non visse a lungo e la Terra non assorbì abbastanza dell’elemento. Quindi la soluzione è stata quella altri corpi Hanno portato qui la nostra acqua.

L’ultimo passaggio della famosa cometa di Halley è stato nel 1986. Durante lo studio della cometa, i ricercatori hanno notato che il suo contenuto di acqua pesante era maggiore rispetto all’oceano terrestre. L’acqua pesante, a differenza dell’acqua normale, è costituita da due deuterio invece di due idrogeni. La sua formula è D2O. Il deuterio, a sua volta, è un atomo composto da un protone e un neutrone. Quindi la sua massa è maggiore di quella dell’idrogeno e solo un protone. Osservando il più alto rapporto di Halley tra acqua pesante e acqua normale (D/H), sorge l’idea che la nostra acqua provenga dalle comete. Questa teoria ha senso anche data l’origine delle comete che ci passano accanto: nuvola di Oort, che si trova ai margini del sistema solare.

Foto: NASA/ESA/Hubble Heritage

Ma guardando più comete, le cose non sono state più facili per gli scienziati. Il rapporto D/H era troppo alto per essere responsabile dell’acqua sulla Terra. Appare un nuovo filtro: Asteroids. Queste gigantesche rocce spaziali non sono fatte principalmente di ghiaccio, come le comete, ma trattengono l’acqua nei loro minerali. Nel Sistema Solare, sono concentrati principalmente nella fascia degli asteroidi vicino a Giove. E a differenza della maggior parte delle comete, la quantità di D2O in essa contenuta è molto simile a quella della Terra. Pertanto, gli asteroidi sono diventati il ​​principale candidato per l’acqua responsabile sul nostro pianeta.

nuovi orizzonti

Foto: Wikimedia Commons

Dai frammenti di asteroidi provengono anche rocce più piccole che arrivano qui, meteoriti. Alcune specie, le condriti, non sono cambiate molto dalla loro formazione. Alcuni si sono formati lontano dal sole e sono importanti per l’ipotesi che l’acqua sulla Terra sia arrivata attraverso le rocce. Altri si sono formati nel nostro quartiere, come la Terra. Queste rocce secche avrebbero dovuto a studio Recentemente pubblicato sulla rivista Scienza Analizzalo. Sebbene sia stato confermato che non contiene minerali ricchi di acqua, è stata osservata una proporzione di idrogeno simile alla Terra.

altro un lavoro Una recente analisi del rapporto D/H delle rocce del sottosuolo di antiche formazioni geologiche. I ricercatori hanno trovato un valore inferiore al previsto data l’ipotesi che l’acqua provenga da oggetti distanti. In altre parole, sarebbe un’ulteriore prova contro la teoria consolidata. È interessante notare che sono necessari più risultati per supportare queste nuove ipotesi, tuttavia. In ogni caso è interessante sapere che la storia dell’acqua sulla Terra può essere molto diversa da quella che conosciamo.