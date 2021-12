La NASA riporta: un asteroide gigante potenzialmente pericoloso sta volando verso la Terra, avvicinandosi alla Terra all’inizio di sabato

L’asteroide Nereus volerà attraverso la Terra di circa 3,86 milioni. quanto è lunga la distanza. Ciò significa che sarà circa 10 volte più lontano dalla Luna rispetto alla Terra. Potrebbe sembrare una grande distanza, ma è abbastanza vicino in termini di unità spaziali.

La NASA riferisce che qualsiasi corpo celeste che voli fino a 193 milioni di chilometri dalla Terra è un oggetto vicino e qualsiasi oggetto che si muove velocemente e si avvicina a 7,5 milioni. Quanto è pericoloso un oggetto che attraversa la Terra? Tuttavia, gli scienziati della NASA calcolano che sebbene l’asteroide volerà vicino alla Terra, la probabilità di una collisione è molto piccola e non vi è alcun pericolo reale.



L’asteroide potenzialmente pericoloso Nereus orbita intorno alla Terra. Foto della NASA

L’asteroide Nereus è stato scoperto per la prima volta nel 1982. L’asteroide orbita in 664 giorni e si avvicina alla Terra circa ogni 10 anni. Poiché questo asteroide è un visitatore relativamente frequente del sistema solare nella nostra regione, la NASA e l’Agenzia spaziale giapponese JAXA hanno deciso di campionare le rocce di questo asteroide utilizzando la navicella spaziale Hayabusa di proprietà della JAXA, ma in seguito queste organizzazioni di ricerca spaziale hanno deciso di scegliere un altro celeste corpo per questo esperimento, l’asteroide 25143 Itokawa.



La NASA stima che Nereus si avvicinerà alla Terra il 2 marzo 2031, con un altro approccio previsto per novembre 2050. Una visita molto ravvicinata di Nereus all’orbita terrestre è prevista per il 14 febbraio 2060.

Si stima che l’asteroide, estremamente ricco di roccia minerale, si trovi a soli 1,2 milioni di miglia dalla Terra. km, cioè solo tre volte dopo la luna.



Secondo l’osservazione degli asteroidi e il database Asterank, l’asteroide Nereus contiene accumuli di nichel, ferro e cobalto per un valore di circa 4,71 miliardi. Dollaro Americano. Pertanto, questo corpo cosmico è un promettente obiettivo di interesse per le aziende interessate all’estrazione di rocce e minerali cosmici.

La NASA afferma che se la Terra è in reale pericolo di collisione con un asteroide, sono già in fase di sviluppo e sperimentazione tecnologie in grado di alterare il corso del corpo cosmico.

