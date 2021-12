Medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Astronomia, lo studente Brusque riceve la medaglia consegnata dal Ministro della Scienza e della Tecnologia

La studentessa Gabriela Martins dos Santos, dell’Istituto Federale di Catarinains (IFC) de Brusc, ha preso il bronzo dopo essere arrivata terza nel Olimpiadi Internazionali di Astronomia e Astrofisica (IOAA) per la 14° edizione del concorso.

La medaglia è stata consegnata nel pomeriggio di lunedì 6, dal ministro Marcos Pontes, in occasione della XVIII edizione della Settimana nazionale della scienza e della tecnologia. All’evento ha partecipato il Direttore Generale dell’IFC de Brusque Eder Aparecido de Carvalho.

Il Brasile ha vinto la sua prima medaglia d’oro nella storia della IOAA, oltre a quattro argenti e cinque bronzi, con Gabriella.

IOAA

Oltre al Brasile, che ha partecipato alla IOAA con due squadre miste, alle Olimpiadi hanno partecipato altri 47 paesi, per un totale di 70 squadre partecipanti. La 14a IOAA si è svolta in modo misto, dal 14 al 21 novembre, coordinata dalla Columbia.

Gli studenti brasiliani si sono concentrati al Bliss Hotel di Vasoras (RJ) per gli esami. Durante le Olimpiadi, hanno condotto un test di analisi dei dati, un test teorico e due test osservativi, con domande sulla fisica solare e simulazioni del cielo, e una competizione a squadre, per cui non conta per il premio.

La partecipazione brasiliana alla IOAA XIV è stata calcolata con risorse finanziarie provenienti dal Consiglio Nazionale per lo Sviluppo Scientifico e Tecnologico (CNPq) del Ministero della Scienza, Tecnologia e Innovazione (MCTI), da un emendamento parlamentare del Deputato Federale di San Paolo, Tabata Amaral e dalle qualità speciali degli studenti.

La formazione dell’IOAA, durata 3 mesi, comprendeva anche 27 lezioni tenute da astronomi professionisti.

