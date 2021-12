Si avvicina una cometa unica che vedrai solo RAZ per tutta la vita!

Fonte:

pixabay.com /



CC0 1.0.0 Aggiorna

9. Dicembre 2021 Monica Hanegovska

Preparati per una scena spaziale unica! Probabilmente non sperimenterai mai più nulla di simile.

rivista

9. Dicembre 2021 Monica Hanegovska

Preparati per una scena spaziale unica! Probabilmente non sperimenterai mai più nulla di simile.

La cometa Leonard orbiterà intorno alla Terra per la prima volta in 70.000 anni. Se sei un fan dell’universo o semplicemente un cercatore di esperienze insolite, non dovresti assolutamente perdere questa opportunità! È molto probabile che non incontrerai mai più nulla di simile.

Prepara il tuo binocolo

Ricordati di prepararti bene a questo fenomeno. “Sarà visibile nel cielo dell’emisfero settentrionale (la cometa) prima dell’alba con il binocolo. Puoi anche vederlo con il binocolo, specialmente in luoghi bui, quindi sicuramente non vicino alle città”, raggiungere il cancello iMeteo.sk.

come l’hai incontrata? La cometa appena scoperta ha una coda verde che in seguito diventa blu-verde.

In tempi e luoghi diversi

Quando la vedremo? Gli esperti dicono che potremo godere di una vista della cometa fino alla fine di dicembre. Sarà visibile poco dopo il tramonto. A seconda di dove si trova l’osservatore, può vedere la cometa in momenti e luoghi diversi.

“Ad esempio, gli inglesi la vedono meglio ora, fino al 10 dicembre, molto presto la mattina prima dell’alba. Non sarebbe meglio vederla in Nord America e nell’emisfero australe fino alla metà del mese, intorno al 14 dicembre. E alcuni osservatori possono goderselo. La vigilia di Natale proprio all’orizzonte sud-ovest dopo il tramonto”,

Descrivi il cancello.

Sono diventato il mio amante

La cometa ha avuto davvero poco tempo per spingere molti dei suoi osservatori nel suo volo spaziale. Ed è così che hanno creato il loro account su Twitter. Se non hai tempo per vederlo in cielo, non disperare. Ci sono sempre più nuove foto nel tuo account che puoi visualizzare.

Foto: illustrazione

Fonte: imeteo.sk/dnes24.sk