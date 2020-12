Ecco come sarà il tempo a Capodanno – VG

Inverno: sembra che non ci sarà molto vento o pioggia a Capodanno in Norvegia. Questo è di una giornata invernale a Nordmarka nel 2019. Foto: Stella Pugh

La Norvegia settentrionale probabilmente avrà i suoi cieli più stellati a Capodanno, secondo un meteorologo.

Domenica e lunedì sono caduti forti piogge, neve e tempeste su gran parte della Norvegia. Lunedì la polizia ha denunciato blackout, pericolo di inondazioni e alberi su strade e binari.

Il meteorologo Marian Abrick dice a Storm Geo che il tempo si calmerà fino a Capodanno.

– Non ci sono indicazioni che ci sarà troppo vento o pioggia a Capodanno. Lo descrive come non freddo, ma piuttosto invernale.

Abrik dice che il tempo sarà per lo più in Norvegia a Capodanno, ma anche qualche nuvola vicino alla Norvegia meridionale. Dice che la Norvegia settentrionale sarà probabilmente il tempo migliore per il tuo soggiorno.

Dice che la migliore possibilità per una notte stellata sarà sulla costa nel nord della Norvegia.

Il Nordland avrà probabilmente una direzione sud-est durante tutto l’anno con forti venti all’aria aperta. A Capodanno, il tempo può andare bene con una copertura nuvolosa più leggera, secondo Marit Berger dell’Istituto meteorologico. Le temperature scenderanno un po ‘.

A Troms e Finmark, sembra che le temperature rimarranno sostanzialmente invariate. Berger dice che ci saranno ancora meno gradi, mentre sulla costa ci saranno più gradi.

Le temperature nel Finnmark sono di 2-3 gradi sotto lo zero, mentre sull’altopiano sono di circa 10 gradi sotto lo zero.

Nuvoloso in gran parte del paese

In totale, l’Istituto meteorologico ha inviato Di 71 Avviso di pericolo Domenica dopo la tempesta di questo fine settimana. Lunedì sera, il meteorologo Berger dell’istituto ha detto che quasi tutti gli avvisi sono stati rimossi.

Dice che pioverà più nella Norvegia orientale e meridionale, ma molto meno questo fine settimana.

Il limite della neve varierà ed è probabile che neve e pioggia cadano l’una nell’altra, dice Berger.

Le temperature saranno intorno agli zero gradi in pianura. Il vento sarà da nord.

La Norvegia nordoccidentale può essere esposta al sole

Secondo Berger, la Norvegia nordoccidentale è la regione con più opportunità per prendere il sole a Capodanno. Le temperature rimarranno intorno agli zero gradi.

Intorno a Stadt, Nordfjord e Møre og Romsdal saranno completamente utilizzabili, ma è anche probabile che piova, soprattutto mercoledì, afferma Berger.

Dice che potrebbe esserci neve al chiuso, mentre sulla costa pioverebbe.

A Trøndelag l’anno continuerà a gonfiarsi, ma le temperature scenderanno gradualmente.

Dove ti trovi è un po ‘diverso, ma nel complesso sembra che la temperatura sarà più fresca entro il nuovo anno in Trondelag, dice Berger.

Caduta di alberi: strada bloccata dagli alberi E16 a Sollihøgda a Bærum in direzione di Hønefoss. Foto: VG-Tipser

Saranno strade scivolose

Questo fine settimana e lunedì, l’amministrazione autostradale norvegese e la polizia hanno segnalato strade molto scivolose intorno alla Norvegia.

Il direttore delle operazioni del distretto di polizia del sud-est Tory Grindum ha chiesto alle persone che guideranno nel traffico di essere consapevoli.

Non c’è altro da fare che guidare con prudenza. Pensa se hai bisogno di uscire in macchina, dice a VG lunedì.

Berger dice che è saggio stare attenti se intendi guidare.

Soprattutto nella Norvegia orientale, la temperatura sarà intorno allo zero, piove e nevica, quindi sarà difficile nel traffico, dice Berger.

Aggiunge che la tempesta che c’è stata questo fine settimana si placherà fino a Capodanno.

Lunedì le strade nella Norvegia orientale erano scivolose. A Vansjø un’auto è finita nel fosso e quasi in acqua il pilota è scappato per la paura. Foto: Nyhetstips.no

Non è estraneo alle tempeste ora

Martin Granrod dell’Istituto di meteorologia ha dichiarato a VG che la tempesta che ha spazzato questo fine settimana è stata causata da un centro di tempesta situato nel Mare di Norvegia, a nord delle isole britanniche.

Il meteorologo dice che tali tempeste sono comuni in questo periodo dell’anno.

Il sole è al minimo, molto freddo al nord e caldo alle latitudini più temperate. Ci sarà una forte pressione bassa e molti venti, spiega Granrod.

Le differenze di temperatura tra nord e sud danno il forte clima sperimentato in diversi luoghi della Norvegia.